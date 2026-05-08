Başkan Tatık; "Anneler kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol üslenirler" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Tatık; "Anneler kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol üslenirler"

Başkan Tatık; "Anneler kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol üslenirler"
08.05.2026 11:45  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediyesi Başkanı Kadir Tatık, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

Tavas Belediyesi Başkanı Kadir Tatık, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel taşı olduğunu belirterek, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

Tavas Belediyesi Başkanı Kadir Tatık, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tatık mesajında, annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlıklarıyla toplumun en önemli yapı taşı olduğunu ifade etti.

Başkan Tatık, annelerin sabrın, merhametin ve karşılıksız sevginin en güzel temsilcileri olduğunu belirterek, bir evladı yetiştirirken gösterilen özverinin güçlü bir toplumun oluşmasına büyük katkı sunduğunu söyledi. Annelerin kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Tatık, onların emeği ve dualarının her zaman kıymetli olduğunu dile getirdi.

Mesajında şehit annelerine de özel olarak değinen Tatık, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere çocukları için fedakarca mücadele eden tüm annelerimiz her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı. Tavas Belediyesi olarak aile yapısını güçlendiren çalışmalara önem verdiklerini belirten Başkan Tatık, kadınların ve annelerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Tatık, mesajının sonunda başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam dileyerek, hayatını kaybeden anneleri rahmet ve minnetle andı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başkan Tatık; 'Anneler kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol üslenirler' - Son Dakika

Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı
ABD’li turist, Hong Kong’daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi ABD'li turist, Hong Kong'daki otelin 29. katından düşerek feci şekilde can verdi
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi Parti felaketle bitti: Cam kapıya çarpan reality şov yıldızı feci şekilde can verdi
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

11:29
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
11:28
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Dünya devi firma Türkiye'den çekiliyor! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
11:15
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal'a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
11:12
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
İşte sezonun son derbisini yönetecek hakem
10:32
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
Trump açık açık tehdit etti: Ateşkes olmazsa İran’dan yükselen dev bir parıltı göreceksiniz
09:51
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:47:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkan Tatık; "Anneler kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol üslenirler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.