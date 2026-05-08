Başkan Tatık; "Anneler kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol üslenirler"

Tavas Belediyesi Başkanı Kadir Tatık, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Tatık mesajında, annelerin sevgi, şefkat ve fedakarlıklarıyla toplumun en önemli yapı taşı olduğunu ifade etti.

Başkan Tatık, annelerin sabrın, merhametin ve karşılıksız sevginin en güzel temsilcileri olduğunu belirterek, bir evladı yetiştirirken gösterilen özverinin güçlü bir toplumun oluşmasına büyük katkı sunduğunu söyledi. Annelerin kültürel ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Tatık, onların emeği ve dualarının her zaman kıymetli olduğunu dile getirdi.

Mesajında şehit annelerine de özel olarak değinen Tatık, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere çocukları için fedakarca mücadele eden tüm annelerimiz her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı. Tavas Belediyesi olarak aile yapısını güçlendiren çalışmalara önem verdiklerini belirten Başkan Tatık, kadınların ve annelerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Tatık, mesajının sonunda başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam dileyerek, hayatını kaybeden anneleri rahmet ve minnetle andı. - DENİZLİ