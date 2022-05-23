Başkent Kültür Yolu Festivali çocukları geleneksel oyunlarla tanıştıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar da unutulmadı, ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları, konserler, karagöz gösterisi minik sanatseverlerle buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 20 Mayıs-12 Haziran'da düzenlenen festival kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde seramik yapımı ve sikke basımı atölyesi gerçekleştirilecek.

Ücretsiz atölye 28 Mayıs-8 Haziran arasında her gün 08.30 saatleri arasında yapılacak.

Cumhuriyet Müzesi'nde 30 Mayıs Pazartesi ücretsiz çini atölyesi, 31 Mayıs ile 1-2-7-8-9 Haziran'da ücretsiz ebru atölyesi çocuklara kapılarını açacak.

"Çocuklar İçin Drama, Eğitsel Oyun" etkinliği, 6-12 Haziran'da, 10.00 ve 14.45 saatlerinde Ankara Etnografya Müzesi'nde ücretsiz yapılacak.

Pilavoğlu Han'da "Çocuklarla Mask Yapımı" atölyesi, 31 Mayıs ve 10 Haziran'da 14.00 ve 16.00 saatlerinde düzenlenecek.

Geleneksel çocuk oyunları oynanacak

Topaç, çember çevirme, sek sek, sülenke, davul zurna 1-2-3, kale, çuval yarışı, yumurta yarışı, halat çekme, dokuz kiremit ve yağ satarım bal satarım gibi geleneksel oyunlar, 8 Haziran'da Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde yeniden hayat bulacak.

Ücretsiz düzenlenen ve katılımcı sayısının 20-25 olarak belirlendiği etkinlik saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Çocuklar Türk Cumhuriyetleri'ndeki yaşıtlarının da oyunlarını öğrenme imkanı bulacak. Türk Dünyası Çocuk Oyunları Atölyesi, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde 11 Haziran'da saat 15.00'te düzenlenecek.

Katılımcı sayısının sınırsız olduğu ücretsiz etkinlikte Türk Cumhuriyetlerindeki şar, düğme düğme ve mozoni kur gel beni vur, koptok tepdi, kim aladıya şuginaniya ve lanka, aşık, ak terek gün terek, yaglıga tovusmak ve tovak, kulakka capmay, cip kırkmay/kesmey, kayırmak oyunları oynanacak.

Cumhuriyet Müzesi, "Masal + Mangalata Turnuvası"na 6 Haziran'da ev sahipliği yapacak.

Her yaş için Karagöz gösterimi

Geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmezlerinden Karagöz, 10 Haziran'da Cumhuriyet Müzesi'nde meraklılarıyla buluşacak.

Karagöz'ün tarihi, kültürel gelişimi ve icrasına ilişkin bilgi verilmesinin ardından "hayal perdesi" kurularak gösterim yapılacak.

Gönüllü izleyiciler, perdenin arkasına geçerek Karagöz oynatmayı deneyimleyebilecek.

Yaş sınırı bulunmayan, katılımcı sayısı sınırsız olan etkinlik, saat 10.00'da düzenlenecek.

Çocuk oyunları, CSO Ada Ankara'nın bahçesinde miniklerle buluşacak

Grimm Kardeşlerin yazdığı "Kurbağa Prens", Can Doğan'ın yönetmenliğinde minik tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Başlıca rolleri Ali Osman Böcekçioğlu, Beste Arısoy, Günes Elmas, Neslihan Ekim ve Onur Yusuf Singin paylaşacağı, Kurbağa Prens 28 Mayıs Cumartesi saat 13.00'te "perde" diyecek.

"Yunus diye" oyunu, 2 ve 3 Haziran'da 11.00 ve 14.00 saatlerinde izleyiciyle buluşacak.

Erdal Ozan Metin'in yazdığı, Caner Kadir Gezener'in yönettiği oyunda, Onur Kocabaş, Cansu Arslan Güzelce, Selim Öztürk, Bengü Atar, Ümit Atalay, M.Burçak Kaya, Ece Burçin Nurlu, Begüm Başekim, Yasemin Bilgin rol alacak.

Nil Ünlü Aycıl tarafından yazılan "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı şarkılı danslı çocuk oyunu 4 ve 5 Haziran'da 11.00 ve 14.00 saatlerinde sahnelenecek.

Levent Ulukut'un yönettiği, dostluğun önemi, doğanın neden korunması gerektiği, teknolojinin hayatımızdaki yeri, yaşadığımız coğrafyayı keşfetmenin bizi nasıl mutlu edeceği gibi konular hakkında çocukları düşünmeye yönlendiren oyunda, Fuat Şarbalkan, Ender Şeviker, Derya Kara Erk, Tuğçe Us, Deniz Taylan, Fulya Gezici başrolleri paylaşacak.

Bulgar halk masalından uyarlanan "Altın Kız" adlı çocuk oyunu, 6 ve 7 Haziran'da 11.00 ve 14.00 saatlerinde izleyicinin karşısında olacak.

Altın kalpli bir kız ile üvey annesi arasındaki ilişkiyi anlatan, Seval Ersu'nun yönettiği oyunda, Yeşimgül Alaydın Seçgin, Orida Yıldıran, Fikriye Musluoğlu, Hakan Sağlam, Taner Aktaş Kanatlı, Dilek Ersoy, Ezel Erkman, Çilem Avunç Sağlam, Yasemin Aslan, Hasan Çağrı İlikoğlu, Alev Arslan rol alacak.

Kurbağa prens, Yunus diye, Kuzu maydanozun maceraları ve Altın kız oyunları, CSO Ada Ankara Açık Alan'da Kamyon Tiyatrosu'nda izleyicilerle buluşacak.

Başkentli minikler için Eti Çocuk Tiyatrosu da 12 Haziran'da saat 15.00'te ücretsiz bir oyun sahneleyecek.

Lalala Çocuk Konseri

Başkent Kültür Yolu Festivali'nin son günü CSO Ada Ankara Yerleşkesi bir çocuk konserine ev sahipliği yapacak.

"Ezo Sunal - Lalala Çocuk Konseri", saat 14.00'te Mavi Salon'da düzenlenecek.

Festivale ilişkin bilgilere akıllı telefonlar için hazırlanan "Başkent Kültür Yolu" uygulamasından da ulaşılabilecek.