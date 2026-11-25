Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik söyleşi ve el sanatları etkinlikleri gerçekleştirildi. Programlarda gençler hem dini konularda sohbet etme hem de sanatsal faaliyetlere katılma fırsatı buldu.

'Gençlerle Baş Başa' programının konuğu Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Koçak oldu. Diyanet Gençlik Merkezinde lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Koçak, ilmihal konulu söyleşide İslam dininin temel esasları, ibadetler ve günlük yaşamda dini bilgilerin yeri üzerine konuştu. Gençlerin dini konulardaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla gerçekleştirilen söyleşinin sonunda Koçak'ın imzalı kitabı öğrencilere hediye edildi.

Gençlerle birlikte bir diğer etkinlik ise Eğitim Fakültesi kantininde düzenlendi. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanlar, öğrencilerle sohbet ederek ahşap boyama etkinliği yaptı.