Dede Korkut Şölenleri'nde dünya kültürleri aynı sahnede buluştu - Son Dakika
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Dede Korkut Şölenleri'nde dünya kültürleri aynı sahnede buluştu

Dede Korkut Şölenleri\'nde dünya kültürleri aynı sahnede buluştu
12.07.2026 11:30  Güncelleme: 11:32
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30. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Şölenleri'nde 11 ülkenin halk oyunları ekipleri performans sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılara belgeleri takdim edildi.

30'uncusu düzenlenen Uluslararası Bayburt Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında Baberti Külliyesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları ve Halk Müziği Toplulukları gösterisinde, Türkiye ile birlikte toplam 11 ülkenin halk oyunları ekibi sahne aldı. Ekipler, ülkelerine ve yörelerine özgü halk dansları ile müzik performanslarını izleyicilerin beğenisine sundu.

Farklı kültürleri aynı sahnede buluşturan gösteriler, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Renkli görüntülere sahne olan program, şölenlerin uluslararası niteliğini ve kültürel etkileşim yönünü ortaya koydu.

Programın ardından Uluslararası Halk Dansları ve Halk Müziği Topluluklarının grup başkanlarına protokol üyelerince katılım belgeleri takdim edildi.

Ankara Seymenler Kulübü Genel Başkanı Serafettin Demir, 40 yıldır Ankara'nın seymenlik kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl da Uluslararası Dede Korkut Şölenleri'ne davet edilmekten mutluluk duyduk. 4 gün boyunca kortej yürüyüşü dahil birçok etkinliğe katıldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür kültür şölenlerinin ülkemizin her yerinde devam etmesini arzu ediyorum" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı ve Seymenler Halk Grubu üyesi Bilal Toptaş ise şölenlerde Ankara kültürüne özgü Hüdayda, Atım Arap ve Yandım Şeker oyunlarını sergilediklerini ifade ederek, "Şehri çok sevdik. Şölen çok güzel geçti. Bugün son gün. Mutlu bir şekilde ayrılıyoruz, memnun kaldık. Herkese teşekkür ediyoruz"

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile vatandaşlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Dede Korkut Şölenleri'nde dünya kültürleri aynı sahnede buluştu - Son Dakika

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