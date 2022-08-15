Bayburt'taki "Değirmendereler Vadisi" doğa tutkunlarını bekliyor - Son Dakika
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Bayburt'taki "Değirmendereler Vadisi" doğa tutkunlarını bekliyor

15.08.2022 14:28

Bayburt'ta 2 bin rakımda bulunan, 12 metre yükseklikten akan şelaleyi de içerisinde barındıran "Değirmendereler Vadisi" görenleri adete büyülüyor.

Bayburt'ta 2 bin rakımda bulunan, 12 metre yükseklikten akan şelaleyi de içerisinde barındıran "Değirmendereler Vadisi" görenleri adete büyülüyor.

Kent merkezine 45 kilometre mesafede, dünyaca ünlü Baksı Müzesi'nin de bulunduğu Bayraktar köyü, yılın her mevsimi doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel bir alternatif oluşturuyor.

Hava sıcaklığının yaklaşık 35 dereceye yaklaştığı bölgede, Mescit Dağları'ndan gelen kaynak suyun yüksekten dökülmesiyle oluşan irili ufaklı 4 şelale ve 3 gölü barındıran vadi sıcaktan bunalan yöre sakinlerini ağırlıyor.

Bayraktar köyüne 2 kilometre uzaklıktaki sarp kayalıklar arasındaki vadiye ulaşmak isteyenler, dağ yamaçlarından ve dere içerisinden yürüyerek endemik bitki türleri ve yaban hayatını görme fırsatı buluyor.

Vadi içerisinde mola veren ziyaretçiler, şelalelerin altında oluşan küçük göllerde yüzerek serinliyor.

"Turizme kazandırılmasını istiyoruz"

Köy sakinlerinden Ali Yıldırım, AA muhabirine, kavurucu sıcaklarda bölge halkının serinlemek için vadiye geldiğini söyledi.

Bölgenin ender doğal güzellikler arasında yer aldığını belirten Yıldırım, "Tarlada çalıştıktan sonra sıcaklardan bunaldığımızda köyümüzdeki doğa harikası cennet gibi yerlerde serinliyoruz. Tabi ulaşımımız sıkıntılı olduğu için her zaman gelemiyoruz. Yetkililerden buraya bir yol talep ediyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yanı başımızda dünyaca ünlü Baksı Müzesi var. Burayı da turizme kazandırırsak çok güzel olur." dedi.

Uğur Yıldırım ise vadide irili ufaklı şelaleler ile göllerin bulunduğunu vurguladı.

Vadiye güçlükle ulaşabildiklerini dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Vadi içerisinde bizim, 'su dökülen taş' olarak adlandırdığımız bir şelale de var. Yazın bunalınca gelip burada serinleriz. Ama yolu çok çileli. Buraya yol yapılmasını, turizme kazandırılmasını istiyoruz. Baksı Müzesi de burada olduğu için çok güzel bir rota oluşacağını düşünüyoruz. Gelen turistler burayı gezsin. Bir patika oluşsa bu bizim için yeterli. Misafirlerimizi ağırlarız. Suyumuz güzel, soğuk, dinlendirici. Yüzme alanları var. Şelale yaklaşık 12 metreden akıyor. Ama buraya gelmek çok zor. Burada güzel bir patika yapılmasını istiyoruz."

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Kaynak: AA

Baksı Müzesi, Bayburt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'taki 'Değirmendereler Vadisi' doğa tutkunlarını bekliyor - Son Dakika

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