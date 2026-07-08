Dede Korkut Şöleni\'nde 11 ülkeden 15 ekip sahne aldı

Bayburt'ta bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış programında 11 ülkeden 15 halk dansları ve müzik topluluğu sahne aldı.

Bayburt Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Samet Erdaş'ın Bamsı Beyrek, Kurban Çil'in ise Dede Korkut'u canlandırdığı temsili gösterilerin ardından Bayburt barları oynandı. Azerbaycan/Nahçıvan ekibi, seslendirdiği Türkçe eserlerle beğeni topladı. Program, Rusya Federasyonu Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Balkarya, Rusya, İran, Cezayir, Letonya, Gürcistan, Kazakistan ve Moldova'dan gelen ekiplerin halk dansları ve müzik gösterileriyle devam etti.

Programda konuşan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Dede Korkut'un yalnızca tarihi bir şahsiyet olmadığını, Türk milletinin ortak hafızasını ve değerlerini temsil ettiğini söyledi. Şölenin 5 gün boyunca bu değerleri yaşatmak, Dede Korkut'u daha iyi tanımak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendiğini belirten Ateş, "Geçmişini bilmeyen, geçmiş değerlerini geleceğe taşıyamayan milletler tarih sayfasından silinip gitmeye mahkumdur" dedi. Ateş, bu tür organizasyonların özellikle genç kuşakların milli ve manevi değerlerle buluşmasına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Vali Mustafa Eldivan ise Bayburt'un köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olduğunu belirtti. Bayburt'un, Türk kültürünün temel kaynaklarından biri kabul edilen Dede Korkut mirasını asırlardır yaşatan önemli bir kültür merkezi olduğunu ifade eden Eldivan, şölenin yalnızca bir festival olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. "Bu şöleni sadece bir etkinlik ya da şenlik olarak görmemek lazım. Burada Türk dünyasının ortak mirasını yaşatmaya çalışıyoruz" diyen Eldivan, yurt dışından katılan ekiplerin sayısının gelecek yıllarda artacağına ve şölenin kültür ile sanatın şehrin her noktasına yayılmasına katkı sunacağına inandığını dile getirdi.

Belediye, valilik ve üniversite iş birliğinde düzenlenen 30. Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şöleni, 12 Temmuz'a kadar sempozyumlar, geziler, halk dansları gösterileri, konserler ve sportif etkinliklerle devam edecek. - BAYBURT