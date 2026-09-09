Bayburt'ta Demirkubuz'un fotoğrafları ile Berg'ün kilim sergileri açıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Demirkubuz'un fotoğrafları ile Berg'ün kilim sergileri açıldı

Bayburt\'ta Demirkubuz\'un fotoğrafları ile Berg\'ün kilim sergileri açıldı
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Bayburt'ta yönetmen Zeki Demirkubuz'un fotoğrafları ile Amerikalı sanatçı Mike Berg'ün kilim sergileri açıldı. Sergilerin açılışında konuşan Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sanatın insana ulaşmasına önem verdiklerini belirtti.

Bayburt'ta yönetmen Zeki Demirkubuz'un Avrupa, Amerika ve Asya'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Hayatta ve Fotoğrafta En İyi Pozu Yalnızlar Verir" ile Amerikalı sanatçı Mike Berg'ün kilimleri kullandığı "Kuramdan Arınmış" adlı sergiler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Demirkubuz'un farklı coğrafyalarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergide, yönetmenin sinemasında belirgin olan içe dönük bakış, anlatı ve dramatik yapıdan arındırılmış sabit kareler üzerinden yeniden ele alınıyor.

Berg'ün kilimleri kullandığı sergide ise dış ve iç, yüzey ve hacim, çizgi ve boşluk arasındaki sınırlar yeniden yorumlanıyor. Mimari formlardan beslenen keskin çizgiler, ilmek ve düğümler aracılığıyla yüzeyde iki ve üç boyutlu algılar oluşturuyor.

Sergilerin açılışında konuşan müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, sergileri hazırlarken en çok önem verdikleri konunun sanatın insana ulaşması olduğunu söyledi.

Sanat ve kültür konusunda anlatılacak çok şeyler olduğunu belirten Koçan, "Hepimiz bir destanın sonrasında gelmişiz ve hepimiz destanları sevdik. Onlarla gelecek kuşağa seslendik ve mesaj verdik. Dolayısıyla gelecek kuşağımız çok şanslıdır diye düşünüyorum." dedi.

Koçan, müzede iki önemli serginin sanatseverlerle buluştuğunu ifade ederek, "Biz mümkün mertebe ülkemizde en iyi beyinlere ulaşıp onlarla bu işleri yapmaya çalıştık. Nitekim bütün sergi ve etkinliklerimizde yerellik söz konusudur ama onu evrensel bir çizgiye taşımak kesinlikle bizim biricik amacımızdır." diye konuştu.

Yönetmen Zeki Demirkubuz da sergiyi ziyaret edenlerin farklı coğrafyalara, hayatlara ve insanlara tanıklık edeceğini söyledi.

İnsanların merak ettiği bazı soruların karşılığını sergide bulabileceğini dile getiren Demirkubuz, şunları kaydetti:

"Her insan kendi kişiliği, kendi dünyası doğrultusunda bir şeyler bulacak diye umuyorum. Zaten bu kadar zahmete de onun için girişiyoruz. Müzenin Bayburt'un ücra bir köşesinde olduğunu ilk öğrendiğimde şaşırmıştım. İnanılmaz bir düş gücü burası. Her şeyiyle çok değerli ve incelikli bir müze. Fotoğraflarımın burada sergileniyor olması beni çok mutlu etti."

Sanatçı Mike Berg de müzenin kurucusu Hüsamettin Koçan ve eşini çok sevdiğini belirterek, Baksı Müzesi'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Berg, eserlerini müzede sergileme fırsatı bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini ifade ederek, Koçan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta Demirkubuz'un fotoğrafları ile Berg'ün kilim sergileri açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta Demirkubuz'un fotoğrafları ile Berg'ün kilim sergileri açıldı - Son Dakika
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