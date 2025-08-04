Bayburt\'ta Doğal Plaj Ziyaretçilerin Uğrak Yeri Oldu

Bayburt'ta Çoruh Nehri'nin kıyısında çevre düzenlemesi yapılan doğal plaj, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Doğal, tarihi, kültürel güzellikleriyle öne çıkan Bayburt, temiz ve serin havası, yaylaları ve akarsularıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bayburt Valiliği koordinesinde belediye, İl Özel İdaresi ve DSİ tarafından kavurucu sıcakların etkili olduğu bugünlerde, hem yerel halkın hem de kente gelen gurbetçi ve turistlerin sahil havası yaşaması amacıyla kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Kopuz Köprüsü mevkisinde doğal plaj olarak kullanılan alanda düzenleme yapıldı.

Yaklaşık 200 metrelik alanda taban temizliği, çevre düzenlemesi, kum serimi yapılırken, voleybol sahası, soyunma kabinleri gibi alanlar oluşturuldu.

Denizi olmayan kentte adeta sahile dönüştürülen alana akın eden vatandaşlar, Çoruh Nehri'nin serin sularında yüzerek, şezlonglarda güneşlenmenin, plaj voleybolu oynamanın, güneşin ve kumun keyfini çıkarıyor.

"Vatandaşlarımız sahile gitmeden sahil havası yaşamaya başladı"

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AA muhabirine, yakın zamanda yaptıkları düzenlemeyle birlikte alanın halk plajı olarak kullanılmaya başlandığını söyledi.

Günün her saatinde vatandaşların alanı kullandıklarını belirten Eldivan, "Son dönemde özellikle hem sıcak hava hem de nemden dolayı vatandaşlarımız kentte bir sahil havası olsun istiyordu. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın işbirliği içerisinde çalışmasıyla beraber burada güzel bir alan ortaya çıktı." dedi.

Eldivan, vatandaşların Çoruh Nehri kıyısında artık sahil tadında serinlediğini vurgulayarak, "DSİ burada hem taban temizliği yaptı hem bölgede havzayı kontrol etti. Özel idaremiz buradaki tahkimatla beraber voleybol sahası, soyunma kabinleri, tuvalet gibi ihtiyaç duyulan yerleri yaptı. Belediyemizin yine kendi alanında temizlik gibi düzenlemelerde ciddi katkısı oldu. Bu işbirliğiyle beraber vatandaşlarımız sahile gitmeden sahil havası yaşamaya başladı." diye konuştu.

"Beklediğimizden daha güzel oldu"

Vatandaşlardan Servet Eraslan da Bayburt halkı için güzel bir hizmet yapıldığını söyledi.

Ailesiyle 10 yıldır bölgeye gelerek nehre girdiklerini belirten Eraslan, "Etraf çok kötü durumdaydı yetkililere de buraya bir şey yapılması için her zaman söylüyorduk. Sağ olsunlar beklediğimizden daha güzel oldu." ifadesini kullandı.

Yunus Durgut ise sıcak yaz günlerinde boş vakitlerini buraya gelerek değerlendirdiğini belirterek yetkililere teşekkür etti.