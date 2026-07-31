Bayburt\'ta Gastronomi Festivali Başladı

Bayburt'ta kentin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla düzenlenen "2. Gastronomi Festivali" başladı.

Valilik ve Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla Dede Korkut Kent Müzesi Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Mustafa Eldivan, bu tür etkinliklerin şehrin kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Özellikle gurbetten gelen vatandaşların kentin mutfak kültürünü unutmamaları için bir organizasyon yapıldığını belirten Vali Eldivan, iki gün sürecek etkinlikte, yerel sanatçıların konserlerinin yanı sıra ünlü şeflerin de workshopları olacağını aktardı.

Festivalin kent için önemine vurgu yapan Eldivan, şunları kaydetti:

"Mütevazı, şehri yormayan ama şehirdeki mutfak kültürünü özellikle annelerimizin, kardeşlerimizin, bacılarımızın yaptığı bu yemeklerin de artık bir şekilde ticarete, ticari hayata da dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'la ilgili söylediği en önemli söz şu, 'döner Bayburt'ta yenir' diyor. Şimdi Bayburt'ta dönerle beraber bunu çeşitlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu gastronomi etkinliklerine ileriki yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızı misafir edeceğimizi düşünüyorum."

Belediye Başkan Vekili Mustafa Akbaş da Türk mutfağının köklü tarihi, coğrafi çeşitliliği ve Osmanlı saray mirasından esinlenen etkileri sayesinde dünyanın en önde gelen mutfaklarından biri olduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise kent için gastronominin turizmde fark yaratabileceğini ifade etti.

Türk mutfak sanatları uzmanı Ramazan Bingöl de toplumların kültürünü var eden ve geleneğini sürdüren en önemli unsurun mutfak olduğunu ifade ederek, Bayburt'un bu anlamda Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan Türk mutfak sanatları uzmanı Bingöl ile şefler Ayvaz Akbacak, Esra Tokelli ve Gürkan Topçu yöresel yemekler yaptı.

Şefler tarafından Bayburt mutfağının lezzetlerinin ele alındığı panelin de gerçekleştirildiği festivalde, Recai Purutoğlu da tandır yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Festival yarın düzenlenecek "Yöresel Tatlar Yarışıyor" yarışmasıyla devam edecek.