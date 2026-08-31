Bayburt’ta aşıklar ’Zafer Bayramı’ anısına türküler söyledi - Son Dakika
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Bayburt’ta aşıklar ’Zafer Bayramı’ anısına türküler söyledi

Bayburt’ta aşıklar ’Zafer Bayramı’ anısına türküler söyledi
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Bayburt Belediyesi tarafından Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı aşıklar gecesinde Aşık Süphani, Kul Nuri, İhsan Yavuzer ve Rahim Sağlam türkü ve atışmalarla vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı. Program plaket takdimiyle sona erdi.

Bayburt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen aşıklar gecesinde sahne alan aşıklar, seslendirdikleri türküler ve atışmalarla vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Belediye tarafından Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, Bayburtlu Aşık Süphani ile Aşık Kul Nuri, Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Rahim Sağlam sahne aldı. Aşıkların seslendirdiği türkülere meydanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne alan aşıklardan Aşık Süphani, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen programda üç aşıkla bir araya geldiğini, Gümüşhane ve Erzurum'dan programa katılan aşıklarla türkü söyleyip atışmalar yapacaklarını söyledi. Aşıklık geleneğinin halkın sesi olduğunu vurgulayan Aşık Süphani, "Dün 30 Ağustos Zafer Bayramımızdı. Bugün de bayram anısına aşıklar programı yaptık. Dört aşık arkadaşımla beraberiz. Bir arkadaşımız Gümüşhane'den, iki arkadaşımız da Erzurum'dan geldi. Aşık arkadaşlarımla birlikte teker teker söyleyeceğiz. Nasip olursa atışma da yapacağız. Bizler aşıklarız, bizleri dinleyiniz. Aşıkların sözleri incitmez. Aşıkların sözleri destandır. Aşıkların sözleri ağıttır. Aşıklar, halkın dilidir" dedi.

Çayıryolu köyünden aşıkları dinlemeye gelen İmdat Sancar ise halk müziğini ve aşıklık geleneğini sevdiğini, kendisinin de bu geleneği sürdürmeye çalıştığını söyledi. Söylenen türkülerin nakaratlarına eşlik ettiğini dile getiren Sancar, "Köyden aşıkları dinlemek için geldim. Aşıkları çok severim, halk müziğini de severim. Ben de aşıklık geleneğini sürdürmeye çalışıyorum. Dinlemeye geldik. Nakaratlara eşlik ettik" diye konuştu.

Program, sahne alan aşıklara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bayburt’ta aşıklar ’Zafer Bayramı’ anısına türküler söyledi - Son Dakika

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