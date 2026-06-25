Bayburt Tarhunu Dijital Dönüşümle Tanıtacak

Bayburt'un kültürel ve gastronomik değerleri arasında yer alan tarhunun dijital pazarlama, markalaşma, turizm ve ihracat odaklı tanıtım kapasitesi güçlendirilecek.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Bayburtlu Bacılar Kadın Kooperatifinin 'Kültürel Mirastan Küresel Markaya: Bayburt Tarhununun Sürdürülebilir Turizm ve İhracat Odaklı Dijital Dönüşümü' projesi için destek sözleşmesi imzalandı.

Kooperatif tarafından yürütülecek çalışmayla Bayburt tarhununun dijital ortamda tanıtılması, markalaşma sürecinin güçlendirilmesi ve ihracat odaklı pazarlara hazırlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında kadın girişimciliğinin desteklenmesi, yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması, tarhunun ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünün artırılması için faaliyetler yürütülecek.

Çalışmayla, Bayburt'un yöresel değerlerinden tarhunun kültürel miras niteliği korunarak ekonomik potansiyelinin artırılmasına katkı sağlanacak. - BAYBURT