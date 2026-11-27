Bayburtlu gençler, Batman ve Midyat'taki tarihi mekanları gezdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Batman ve Midyat'a giden Bayburtlu gençler, bölgedeki tarihi mekanları ziyaret etti. Geziye Bayburt Gençlik Merkezi liderleri eşlik ederken gençler Hasankeyf Müzesi'ndeki eserleri inceledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında düzenlenen gezi programına katılan Bayburtlu gençler, Batman ve Midyat ziyaretlerini tamamladı.
Gezi boyunca gençlere Bayburt Gençlik Merkezi liderleri eşlik etti. Batman ve Midyat'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından gören gençler, farklı tarihi mekanları ziyaret ederek bölgenin kültürel mirasını yerinde tanıdı.
Midyat'ın taş mimarisi hakkında bilgilendirilen gençler, Hasankeyf Müzesi'ni gezip müzede sergilenen tarihi eserleri inceledi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?