BBDSO, İsmet İnönü\'yü Anma Konserinde Cornelia Gartemann\'ı Ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), " İsmet İnönü'yü Anma" konserinde, keman virtüözü Cornelia Gartemann'ı konuk etti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri şef Andreas Wıttmann yönetti. Gecede, "Figaro'nun Düğünü Operası'nın Uvertürü", "Keman Konçertosu No: 5 K. 219 La Majör" ve "Senfoni No: 3, Re Majör" eserleri Cornelia Gartemann ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.