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BBDSO, İsmet İnönü'yü Anma Konserinde Cornelia Gartemann'ı Ağırladı - Son Dakika
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BBDSO, İsmet İnönü'yü Anma Konserinde Cornelia Gartemann'ı Ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), İsmet İnönü'yü Anma konserinde keman virtüözü Cornelia Gartemann'ı konuk etti. Konserde, Gartemann ve BBDSO birlikte çeşitli eserler seslendirdi.

BBDSO, İsmet İnönü\'yü Anma Konserinde Cornelia Gartemann\'ı Ağırladı
22.12.2023 - 00:28,  Güncelleme: 00:30
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), " İsmet İnönü'yü Anma" konserinde, keman virtüözü Cornelia Gartemann'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri şef Andreas Wıttmann yönetti.

Gecede, "Figaro'nun Düğünü Operası'nın Uvertürü", "Keman Konçertosu No: 5 K. 219 La Majör" ve "Senfoni No: 3, Re Majör" eserleri Cornelia Gartemann ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat BBDSO, İsmet İnönü'yü Anma Konserinde Cornelia Gartemann'ı Ağırladı - Son Dakika


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