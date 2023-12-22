00:39 • •
00:13 • •
22:51 • •
| Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), " İsmet İnönü'yü Anma" konserinde, keman virtüözü Cornelia Gartemann'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konseri şef Andreas Wıttmann yönetti.
Gecede, "Figaro'nun Düğünü Operası'nın Uvertürü", "Keman Konçertosu No: 5 K. 219 La Majör" ve "Senfoni No: 3, Re Majör" eserleri Cornelia Gartemann ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Son Dakika › Kültür Sanat › BBDSO, İsmet İnönü'yü Anma Konserinde Cornelia Gartemann'ı Ağırladı - Son Dakika