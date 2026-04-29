Belediyenin kazı çalışmasında kaya mezarı bulundu
Belediyenin kazı çalışmasında kaya mezarı bulundu

Belediyenin kazı çalışmasında kaya mezarı bulundu
29.04.2026 11:03  Güncelleme: 11:04
Hatay'da belediye ekipleri tarafından yürütülen kazı çalışması sırasında Roma dönemine ait tarihi kaya mezarı bulundu. Ekipler tarafından fark edilen mezarda müze müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kırıkhan Belediyesi'nin Yeni Mahalle'de yürüttüğü çalışmalar esnasında iş makinesi mağara benzeri bir buluntuya denk geldi. Ekiplerin durumu fark etmesi ve yapılan kontrollerde tarihi yapı olduğu fark edildi. Durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bölgeye intikal eden müze müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ekiplerin kontrollerinde yapının tarihi kaya mezarı olduğu tespit edilirken, kaya mezarının müzeye nakli için başlatılan kazı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

