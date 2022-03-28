BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri - Son Dakika

BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış etkinliklerinin vazgeçilmez adresi haline gelen BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kültür etkinliklerinde ilk kez düzenlenen ve 45 gün süren Kış Festivali, Karadenizli sanatçı Resul Dindar'ın konseri ile sona erdi. Karadenizli sanatçı seslendirdiği yöresel türkülerle Başkentlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

BELPA buz pateni tesisi son konserle kışa veda etti

Kış ayı boyunca birçok konsere ev sahipliliği yapan BELPA Buz Pateni Tesisi'nde düzenlenen konsere 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'yı çok sevdiğini, Ankaralılarla birlikte olmaktan büyük keyif aldığını belirten ve Büyükşehir Belediyesine ev sahipliği için teşekkür eden Dindar'ın canlı performansına sanatseverler de saatlerce eşlik etti. Ankara'yı kültür ve sanatın da Başkent'i yapmayı amaçladıklarını söyleyen ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Ali Bozkurt, "Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kültür ve sanatın Başkent'i Ankara söyleminin içini doldurmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Yeni ve farklı projelerimizle Ankaralıların huzurunda olacağız" dedi.

Başkent yaz etkinliklerine hazırlanıyor

Kış ayı boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları için de dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlamaya başladı.