BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri - Son Dakika
Üye Girişi

BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri

28.03.2022 13:22

BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış etkinliklerinin vazgeçilmez adresi haline gelen BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri düzenlendi.

BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış etkinliklerinin vazgeçilmez adresi haline gelen BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kültür etkinliklerinde ilk kez düzenlenen ve 45 gün süren Kış Festivali, Karadenizli sanatçı Resul Dindar'ın konseri ile sona erdi. Karadenizli sanatçı seslendirdiği yöresel türkülerle Başkentlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

BELPA buz pateni tesisi son konserle kışa veda etti

Kış ayı boyunca birçok konsere ev sahipliliği yapan BELPA Buz Pateni Tesisi'nde düzenlenen konsere 7'den 70'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'yı çok sevdiğini, Ankaralılarla birlikte olmaktan büyük keyif aldığını belirten ve Büyükşehir Belediyesine ev sahipliği için teşekkür eden Dindar'ın canlı performansına sanatseverler de saatlerce eşlik etti. Ankara'yı kültür ve sanatın da Başkent'i yapmayı amaçladıklarını söyleyen ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Ali Bozkurt, "Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kültür ve sanatın Başkent'i Ankara söyleminin içini doldurmak için tüm ekibimizle çalışıyoruz. Yeni ve farklı projelerimizle Ankaralıların huzurunda olacağız" dedi.

Başkent yaz etkinliklerine hazırlanıyor

Kış ayı boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliklere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz ayları için de dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlamaya başladı.

BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri
BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri
BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri

YORUMLAR
500

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Resul Dindar, Dindar, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: BELPA Buz Pateni Tesisi'nde kışa veda konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement