Bergama'da 6 kundura ustası, değişen alışkanlıklara rağmen tamirciliği sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bergama'da 6 kundura ustası, değişen alışkanlıklara rağmen tamirciliği sürdürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bergama Arasta Çarşısı'ndaki 6 kundura ustası, değişen tüketim alışkanlıklarına rağmen ayakkabı tamir ve bakımını sürdürüyor. Ustalardan Önder Tunç, müşterilerin ekonomik nedenlerle veya ayağa alıştığı için tamire geldiğini, çırak yetişmemesinin sorun olduğunu söyledi.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Arasta Çarşısı'nın kunduracıları, değişen üretim modelleri ve tüketim alışkanlıklarına rağmen tezgahlarının başında çalışmaya devam ediyor.

Çarşıdaki 6 kundura ustası, dükkanlarında eskiyen, yırtılan ayakkabıların tamiri ve bakımını yapıyor.

Erol Akdere (72), AA muhabirine 1968'den beri kunduracılığın içerisinde olduğunu, ortaokuldan sonra da bu işe yöneldiğini söyledi.

Yaklaşık 20 yıl ayakkabı imalatı yaptığını belirten Akdere, büyük atölye ve fabrikalarla rekabet edemeyince tamirciliğe geçtiğini anlattı.

Arasta'da çalışan 55 yaşındaki Önder Tunç da 10 yaşında başladığı kunduracılıkta 45 yılı geride bıraktığını ifade etti.

Eskiden ayakkabı imalatı yaptığını dile getiren Tunç, "Müşteriler kimi zaman ayağının alıştığı, sevdiği ayakkabıyı atmak istemediği için kimi zaman da ekonomik nedenlerle tamir ettiriyor. Bugün en çok spor ayakkabılar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Tunç, mesleğin en önemli sorunlarından birinin de çırak yetişmemesi olduğunu sözlerine ekledi.

Ustalardan Ömer Gezer (55) ise dükkanın babasından kaldığını kaydetti.

Gezer, babasının 40 yıl önce vefatının ardından dükkanı kendisinin işlettiğini belirterek, baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA
Kültür SanatEkonomiYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kıyamet koptu Milyonlar ekranlara kilitlendi Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu’dan 10 bin kedi aradı 103 yıl önceki gazete haberi gün yüzüne çıktı: Rusya, fareler için Doğu Anadolu'dan 10 bin kedi aradı
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
12:20
Hamid’in dramında yeni gelişme Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
Hamid'in dramında yeni gelişme! Biyolojik babası denilen kişi canlı yayına katıldı, DNA testi kararını açıkladı
11:45
Yasin Kol’un hesap hareketleri ortaya çıktı Son 2 sezondaki artış bomba
Yasin Kol'un hesap hareketleri ortaya çıktı! Son 2 sezondaki artış bomba
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
10:16
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:01:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Bergama'da 6 kundura ustası, değişen alışkanlıklara rağmen tamirciliği sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei