BEUN'da 29. Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEUN'da 29. Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı

BEUN\'da 29. Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı
20.05.2026 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle start aldı. Rektör Özölçer, öğrencilerin sosyalleşmesi için 3 gün boyunca konser, tiyatro ve bilimsel etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası, bu yıl 29'uncu kez kapılarını açtı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünden başlayan ve ana kampüsteki etkinlik meydanına kadar süren coşkulu kortej yürüyüşüyle start alan festival, bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerle devam edecek.

Protokol ve öğrenciler kortejde buluştu

Üniversite yönetimini, akademik ve idari personeli ile öğrencileri bir araya getiren yürüyüşe BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, rektör yardımcıları, dekanlar ve yüksekokul müdürleri katıldı. Marşlar eşliğinde tamamlanan yürüyüşün ardından festival alanına ulaşan protokol üyeleri, resmi açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından halk oyunları gösterileri sergilenirken, protokol üyeleri ve katılımcılar kampüs içerisinde kurulan tanıtım stantlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Öğrencilerimizin sosyalleşmeye ve enerji depolamaya ihtiyacı var"

Açılış töreninde konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yoğun akademik takvimin ardından bu haftayı tamamen öğrencilere ayırdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelerdeki bu geleneksel şenlikler, yoğun eğitim ve bilimsel çalışmaların arasında öğrencilerimize nefes aldırmayı amaçlıyor. Gençlerimizin eğlenmeye, sosyalleşmeye, projelerini sergilemeye ve kültürel faaliyetlerle enerji depolamaya ihtiyaçları var. Konserler, tiyatrolar ve çeşitli etkinliklerle dolu, verimli bir hafta geçirmeyi hedefliyoruz."

3 gün boyunca etkinlikler sürecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile aynı döneme denk gelen organizasyonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmetle anan Rektör Özölçer, yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. 29. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası kapsamında, kampüs alanında 3 gün boyunca çeşitli konserler, tiyatro gösterileri, bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat BEUN'da 29. Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: BEUN'da 29. Bilim ve Gençlik Haftası coşkuyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.