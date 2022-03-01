Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı

01.03.2022 03:37

- Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı 28 Şubat postmodern darbesinin 25. Yılında Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldı.

- Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışı yapıldı

İSTANBUL - 28 Şubat postmodern darbesinin 25. Yılında Beyoğlu'nda "Korku ve Yüzleşme" sergisi açıldı. Sergide 28 Şubat süreci ile dönemin küresel ve ulusal bağlamı ele alındı.

28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Sanat Galerisinde "Korku ve Yüzleşme" sergisinin açılışını yaptı. Açılışa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. 25 Mart 2022 tarihine kadar ziyaretçileriyle buluşacak "Korku ve Yüzleşme" sergisi 28 Şubat sürecini, dönemin küresel ve ulusal bağlamı içinde ele alıyor. 28 Şubat darbe sürecindeki insan hikayelerine odaklanan sergi, mağdurlara ait objeleri keşfetme ve bu objelerin hikayesini sahiplerinin dilinden dinleme imkanı sunuyor. O yıllarda inşa edilen korku ikliminin en önemli aktörü olan gazete nüshaları ise "utanç objeleri" olarak sergide yer aldı.

"Bu darbelerle hesaplaşma sürecinde elbette ki hep milletin dediği olacak"

Sergi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu darbelerle hesaplaşma sürecinde hep milletin dediği olacak diyerek şöyle konuştu: "Bugün bir kısmımızın canlı bir şekilde hala hafızalarında yaşadığı yaklaşık çeyrek asrı geride bırakan bir süreci 90'lı yılların tortusunu soğuk savaş esintilerini korkuyla sindirme ve yönetme yöntemini 2001'de AK Partinin kuruluşuyla beraber nasıl bir ölçüye kavuştuğumuzu bu sergide görme imkanı var. Bugün burada korku ve yüzleşme aslında bize çok yeni yaşadıklarımızı ama aradan 25 yıl geçtiğini ve o tarihlerde doğan çocuklarımızı çocuk yaştakileri üniversitede okuyanların yaşadıkları zulmü de anlatıyor. Bu darbelerle hesaplaşma sürecinde elbette ki hep milletin dediği olacak. Milli irade, millet ve özgürlükler hak ve özgürlükler kazanacak."

"Bizi o durumla karşı karşıya getirenlerin korkusuna şahit olduk"

28 Şubat sürecinde vatandaşların yaşadığı korkuları dile getiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Öyle bir süreç yaşadık ki toplum olarak biz o gün bir şeyle yüzleştik. Biz bir şeyle yüzleşirken o bizim yüzleşmemiz esnasında bizi o durumla karşı karşıya getirenleri korkusuna şahit olduk. Öyle korktular ki 4-5 yaşındaki çocuklara yasaklar getirerek 60-70 yaşındaki insanlara yasaklar getirerek hatta birçok çocuğun yaşıyla, saçıyla, başıyla uğraşarak ne kadar da korktuklarını gösterdiler. Bu millet hakikatle yüzleşmeyi sever. Geriye baktığında da milletin benliğinde ve özdeğer de Özgürlük olduğu için biz her şeye hayır demesini çok iyi biliriz. Çok iyi bildiğimiz için de bize yapılan baskılar karşısında bir gün sabır ederiz bir gün yüzleşmemiz gerektiğinde de cevabını veririz" dedi.

Serginin İletişim Başkanlığı'nın da desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Sergi koordinatörü Bekir Cantemir ise, "28 Şubatın 25. Yılında bir sergi yapma fikrimiz oluştu. İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Beyoğlu Belediyesi'nin salon sağlamasıyla bu sergiyi organize ettik. Biz 25 yıl sonrasına geri döndüğümüzde neyi gündeme alırız diye baktık. Tarih okuması yaptığımızda dönemin problemlerinin korku üzerine kurulduğunu darbenin bir korku imparatorluğuyla başarıya ulaşmaya çalıştığını ön plana çıkartma kararı aldık. Korkudan amacımız şuydu Türkiye'de görevini yapmayan askeri bürokrasi ve sivil bürokrasi Türkiye'de birçok sorun varken irticayı 1. Tehdit algılayarak bir korku iklimi oluşturdular ve bu korku ikliminde yapmaya çalıştıkları şey gündelik yaşamın ritmini bozmaktı. Bizde sergide bunu korku duvarları nasıl aşılabileceğini nasıl oluştuğunu anlattık" diye konuştu.

Beyoğlu'nda Korku ve Yüzleşme sergisinin açılışı yapıldı
Beyoğlu'nda Korku ve Yüzleşme sergisinin açılışı yapıldı
Beyoğlu'nda Korku ve Yüzleşme sergisinin açılışı yapıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 28 Şubat 'Korku ve Yüzleşme' sergisi açıldı 28 ŞUBAT SÜRECİNİ ANLATAN 'KORKU VE YÜZLEŞME' SERGİSİ AÇILDI 28 ŞUBAT SÜRECİNİ ANLATAN 'KORKU VE YÜZLEŞME' SERGİSİ AÇILDI

Beyoğlu Belediyesi, AK Parti, 28 Şubat, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Beyoğlu'nda 'Korku ve Yüzleşme' sergisinin açılışı yapıldı - Son Dakika


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