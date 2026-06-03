Beyşehir ve Hüyük'te el emeği eserler görücüye çıktı - Son Dakika
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Beyşehir ve Hüyük'te el emeği eserler görücüye çıktı

Beyşehir ve Hüyük\'te el emeği eserler görücüye çıktı
03.06.2026 15:44  Güncelleme: 15:45
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Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünler, yıl sonu sergilerinde ziyaretçilere sunuldu. Hüyük'te ayrıca bir bilim festivali düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Beyşehir İlçe Kaymakamlığı himayesinde Halk Eğitim Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı birbirinden farklı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide el sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışma yer aldı. Programda yapılan konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından davetliler sergilenen eserleri inceledi. Etkinliğe Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, eğitim camiası mensupları, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüyük'te sergi ve bilim festivali

Hüyük'te ise Halk Eğitim Merkezi tarafından İmrenler Mahallesi'nde açılan kursların tamamlanmasının ardından İlçe Kaymakamlığı himayelerinde yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Programda kursiyerlere başarı belgeleri ve sertifikaları takdim edilirken, ardından hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. İlçe protokolü ve davetliler sergide kursiyerlerin hazırladığı çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu. Kurs öğreticileri tarafından eserler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Öte yandan, İmrenler Mahallesi'ndeki İmrenler Ortaokulu'nda da bilim festivali düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte İmrenler Ortaokulu, Mevlana İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Hüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı proje ve çalışmalar sergilendi. Etkinliklere katılan Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ile Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrenciler ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi aldı. Projeleri inceleyen protokol üyeleri, öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Beyşehir ve Hüyük'te el emeği eserler görücüye çıktı - Son Dakika

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