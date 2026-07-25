Biberonla Beslenen Kuzular - Son Dakika
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Biberonla Beslenen Kuzular

Biberonla Beslenen Kuzular
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Hakkari'de Halime Calp, anneleri tarafından kabul edilmeyen kuzuları biberonla besliyor.

Hakkari'de 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda konaklayan Batmanlı göçer ailenin kızı 21 yaşındaki Halime Calp, annelerinin kabul etmediği iki kuzuyu biberonla besleyerek büyütüyor.

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki yayla, serin havası, soğuk su kaynakları ve verimli otlaklarıyla hayvan yetiştiricilerinin tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Yaz aylarında hayvanlarını verimli arazilerde otlatmak için Batman'dan gelen Calp ailesi de yaylada kurduğu çadırda konaklayarak hayvanlarının bakımıyla ilgileniyor.

Göçer ailenin yaylada otlattığı koyunlardan bazıları yaklaşık bir ay önce kuzuladı. Koyunlardan ikisinin yavrularını kabul etmemesi üzerine ailesine günlük işlerde yardımcı olan 21 yaşındaki Halime Calp, biri 4, diğeri 3 haftalık kuzuları biberonla beslemeye başladı.

Biberonla beslenerek hayata tutunan kuzular, kendilerini şefkatle büyüten Calp'ın peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Vakit buldukça kuzularla ilgilenerek onlarla zaman geçiren Calp ile hayvanlar arasında oluşan bağ, görenlerin ilgisini çekiyor.

"Nereye gitsem benim peşimden geliyorlar"

Calp, AA muhabirine, ailesinin hayvancılıkla uğraştığını, onlara yardımcı olmak için yaylaya geldiğini söyledi.

Göçer ailesiyle yazın serin, kışın sıcak bölgelere gittiğini belirten Calp, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Bu sene Berçelan Yaylası'ndayız. Yayla serin ve güzel. Hayvanlar için çok uygun. Burada hayvanları sağıyoruz. Kuzularım var, onlara bakıyorum. Biberonla süt veriyorum. Kuzular doğduktan sonra anneleri tarafından geç emzirildiğinde sorun yaşanabiliyor. Bazı koyunlar da yavrularını kabul etmiyor. Hem kuzular hem de anneleri zayıflıyor. Bunun için kuzuları alıp biberonla süt veriyoruz. Bu şekilde hem kuzular iyi besleniyor hem de anneleri zayıflamamış oluyor."

İki kuzuyu doğduktan sonra çadırda beslemeye başladığını anlatan Calp, şöyle konuştu:

"Biberonla bu şekilde büyütüyorum. Ben süt verdiğim için nereye gitsem benim peşimden geliyorlar. İlk doğduklarında çadırda beraber uyuduk. Bulaşık yıkarken, suya giderken, peynir yaparken hep peşimdeler. Onlarla ilgilenmeyi seviyorum. Göçer yaşamın zorlukları var ancak alışık olduğumuz için güzel oluyor. Ben de hem okumaya çalışıyorum hem de aileme destek olmaya çalışıyorum. Üç yıl önce liseden mezun oldum. Üniversiteye hazırlanacağım. Aynı zamanda KPSS'ye de girmek istiyorum."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hayvanlar, Hakkari, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Biberonla Beslenen Kuzular - Son Dakika

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