Bilecik\'te Çocuklar İçin Sünnet Töreni Düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklar için sünnet töreni gerçekleştirildi.

Vali Faik Oktay Sözer, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile diğer ilgililerin katılımıyla düzenlenen sünnet töreninde 12 çocuk, valilik makam aracı başta olmak üzere TOGG ve kurum araçlarıyla gezdirildi.

Tören, mehteran takımı, kılıç kalkan ve halk oyunları gösterilerinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla sona erdi.

Vali Sözer, çocukların hayatında unutulmaz bir hatıra olarak kalacak bu özel günde onların sevincini paylaşmak kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.