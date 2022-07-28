Bilecik'te Osmanlı geleneği "sünnet hamamı" yaşatılıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Osmanlı geleneği "sünnet hamamı" yaşatılıyor

28.07.2022 11:10

Bilecik'te sünnet merasimlerinde uzun yıllardır yaşatılan "sünnet hamamı" geleneği, nesillere aktarılıyor.

Bilecik'te sünnet merasimlerinde uzun yıllardır yaşatılan "sünnet hamamı" geleneği, nesillere aktarılıyor.

Merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Gülümbe köyünde sürdürülen gelenek doğrultusunda sünnet olacak çocuk için hazırlanan cemiyette, erkekler köy kahvehanesinde kadınlar ise sünnet çocuğunun evinin önünde bir araya geliyor.

Ankara Seymen oyunu ile karşılanan misafirlere "kıstırma" adı verilen, iki bisküvi arasına yerleştirilen lokum ikram ediliyor.

Eğlencelerin ardından köyün tarihi hamamına götürülerek aile büyüğü tarafından yıkanan çocuğa, tekbir ve dualar eşliğinde sünnet elbisesi giydiriliyor. Sünnet merasimi için hazırlanan çocuk, daha sonra konvoyla evine götürülüyor.

6 yaşındaki Aras Akbal, amcası Ergün Akbal tarafından hamamda yıkandığını ve gelenek sayesinde kendisine bir anı kalacağını söyledi.

Gülümbe Köyü Muhtarı Zafer Cenkiz, AA muhabirine, köylerindeki geleneği çocukken kendisinin de yaşadığını söyledi.

Hamam eğlencesini hem çocuklarda anı olarak kalması hem de geleneklerinin gelecek nesillere aktarılması için sürdürdüklerini ifade eden Cenkiz, şunları kaydetti:

"Yıllardır süregelen hamam adetini birkaç yıl öncesine kadar nikahtan önce de yapıyorduk. Eskiden nikah öncesi de hamam adeti yerine getirilirdi. Şimdi nesiller değiştiğinden düğünlerimiz salonlara taşındı. Bu sebeple adetimizi sünnet düğünlerimizde getirmeye çalışıyoruz. Köyümüz merkeze çok yakın ama burada hem geçmişten gelen gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz hem de şehir kültürüne uyumlu yaşıyoruz. Yani kente yakın olsak da geçmişimizden gelen adetlerimizi köy halkı olarak sürdürdüğümüzden dolayı çok mutluyuz."

"Küçükken benim için de yapılmıştı"

Dede Metin Akbal da hamam geleneğinin çok uzun yıllardır olduğunu ve devam ettirmek istediklerini kaydederek, "Gelenek bize atalarımızdan kaldı. Sünnet hamamı yapılmadan düğün olduğunu hatırlamıyorum. Küçükken benim için de yapılmıştı. Şimdi torunum için yapılıyor, mutluyum. Tekbir ve dualar eşliğinde sünnet elbisesini giydireceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Bilecik, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te Osmanlı geleneği 'sünnet hamamı' yaşatılıyor - Son Dakika

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