Bilecik'te Turizm Haftası Kutlandı

Bilecik'te, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan " Türkiye'de 1 Hafta" adlı video gösterildi.

Daha sonra Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince, şet kuşanma töreninin konu alındığı tiyatro gösterisi sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, etkinlikte yaptığı konuşmada, turizmin yurdun gelişmesinde ve kalkınmasındaki önemine işaret etti.

Bu sektörün yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını aynı zamanda kültürel mirasın, doğal güzelliklerin ve tarihsel zenginliklerin dünyaya tanıtılmasında rol teşkil ettiğini belirten Bircan, "Her bir ziyaretçi, bu topraklarda yaşanmış hikayelere, eşsiz doğaya ve kültürel mirasımıza tanıklık eder. İşte tam da bu noktada Bilecik olarak biz, artık turizmde adından söz ettiren bir şehir olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Yurt Gezisi" adlı oratoryoyla devam eden organizasyon, sergi gezisi ve yemek ikramıyla sona erdi.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ile öğrenciler katıldı.