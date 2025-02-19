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Bilim, Sanat ve Spor Şenliği Antakya'da

Bilim, Sanat ve Spor Şenliği Antakya\'da

Gebze Teknik Üniversitesi, depremzede çocuklar için 3. Bilim, Sanat ve Spor Şenliği düzenledi.

19.02.2025 10:46
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Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerin yer aldığı topluluk, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde depremzede çocuklar için Bilim, Sanat ve Spor Şenliği düzenledi.

Topluluğun 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 3'üncü kez organize ettiği şenlik, Katar-2 Konteyner Kenti'ndeki Nizamettin Özkan İlkokulu ve İnönü Ortaokulu'nda yapıldı.

Depremzede öğrencilerin motivasyonlarının artırılmasının hedeflendiği şenlik kapsamında müzik, resim, drama, matematik, kimya ve robotik kodlama konularında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Atölyelere ve etkinliklere katılan öğrenciler, hem yeni bilgiler edindi hem de gönüllerince eğlendi.

Bilim, Sanat ve Spor Şenliği, yarın yapılacak faaliyetlerle sona erecek.

"Çalışmalarımızı artık geleneksel bir hale dönüştürdük"

Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Karaoğlu Ceyhan, AA muhabirine, etkinliğin 3'üncüsünü düzenlemenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ceyhan, depremlerden etkilenen öğrencilere katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerin hayal dünyasında bir nebze de olsa merak uyandırabilirsek amacımıza ulaşmış olacağız. Umarız öğrencilere ufak da olsa motivasyon sağlayabilirmişizdir. Bu çalışmalarımızı artık geleneksel hale dönüştürdük." dedi.

Toplulukta yer alan işletme bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Tuğrulşan da çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için bilim sevgisi aşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bilim, Sanat ve Spor Şenliği Antakya'da - Son Dakika

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