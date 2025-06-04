Bilnet Okulları'ndan "Zamanın İnsanları" Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bilnet Okulları'ndan "Zamanın İnsanları" Gösterisi

04.06.2025 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 400 öğrenci, Hakan Aysev ile sahne aldı; Shakespeare temalı yıl sonu gösterisi yapıldı.

Bursa'da Bilnet Okulları öğrencileri tarafından "Zamanın İnsanları" adlı yıl sonu gösterisi sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, farklı yerleşkelerden bir araya gelen 400 öğrenci görev aldı.

Shakespeare'in insan hayatını yedi evreye ayırdığı klasik metninden ilhamla oluşturulan özgün bir senaryo üzerine inşa edilen gösteride, öğrencilere ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev eşlik etti.

Koreografiler ve dönemin ruhunu yansıtan müzikler eşliğinde sahnelenen gösteride öğrenciler tiyatro, dans ve koro performanslarını sergiledi. Aysev'in seslendirdiği "İnsan–İnsan" ve "My Way" gibi unutulmaz eserler, sanatseverlerden alkış aldı.

Sanatçı Hakan Aysev, AA muhabirine, etkinliğin kendisi için de çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin profesyonel sahne şovu sergilediğini belirten Aysev, "Gerçekten bu yaş sınırında bu kadar başarılı bir sahne şovu ben Türkiye'de izlemedim." dedi.

Aysev, çocuklarla projelere imza atmaya alışkın olduğunu dile getirerek, "Onlarla başka bir dünyanın kapısını aralıyorsunuz ve o kapıdan sizi uçuruyorlar, kanatlarınızla uçuyorsunuz. O yüzden çok mutluyum. Çok keyifle iş yapıyoruz." diye konuştu.

Bilnet Okulları Sanat Danışmanı Cengiz Ünsal da birçok müzikal ve gösteri yapıldığını ancak çocuklarla yapılmış bu içeriğe benzer bir proje görmediğini ifade ederek, bu noktada içerik bakımından farklı olduklarını söyledi.

Hazırlık sürecinden bahseden Ünsal, şunları kaydetti:

"Önce temayı belirledik. Temayı belirlemek kolay değildi. Nitelikli bir içeriğe sahip olmak istediğimiz için o konuda biraz zaman harcadık. Eserleri arka arkaya koyup söylemek, yukarıda bir tema belirlemek uygun. Olası ama güçlü bir şey oluşturmak için biraz daha doğrusunu söylemek gerekirse Shakespeare'e de yaslanmadık desem yalan olur. Gerçekten çok güzel içerikler, yıllar önce zaten noktayı koymuş. Biz onu günümüze uyarlamaya çalıştık."

"Öğrencilerimiz çok süreçte aktif ve katılımcıydı, çok istekliydi"

Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Emel Tali de bir yıllık bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade ederek, yaratıcı ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabileceği bir proje oluşturmak için çok çalıştıklarını aktardı.

Projeye kendilerinin de çok inandıklarını anlatan Tali, "Shakespeare'in insanın yedi evresini anlatan sonelerini kullandık ama bunu modern çağın insanına göre yorumladık. Sürprizlerle dolu, son derece yaratıcı ve emekli bir çalışma oldu. 17 okulun öğrencilerinin katılımıyla toplam 400 öğrencinin birlikte yer aldığı bir gösteri oldu. Çok gurur verici. Artık finale geldik çok mutluyuz. Öğrencilerimiz çok süreçte aktif ve katılımcıydı, çok istekliydi. Bilnet Okulları olarak sanata biz de canı gönülden destek verdiğimizi düşünüyoruz ve farklı alanlarda da okulumuzu gururlandırdığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilnet Ortaokulları son sınıf öğrencisi Sedef Çatıklar da yoğun ders döneminde böyle güzel bir şans yakalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Dans etmek benim için çok önemli. Dans etmeyi çok seviyorum ve bugün burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Atmaca da bu gösteri için çok çalıştıklarını belirterek, ömür boyu unutamayacakları bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Alin Yurdoğlu??????? da haftanın yarısı evde çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Öğretmenimiz bize bu dönemde çok yardımcı oldu. Bugünü de ömür boyu unutmayacağımı düşünüyorum. Çok mutlu hissediyorum, çok heyecanlıydım. Hatta dün gece heyecandan uyuyamadım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hakan Aysev, Etkinlik, Eğitim, Kültür, Sanat, bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bilnet Okulları'ndan 'Zamanın İnsanları' Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
19:32
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:59:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bilnet Okulları'ndan "Zamanın İnsanları" Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.