Bilnet Okulları'ndan "Zamanın İnsanları" Gösterisi

Bursa'da Bilnet Okulları öğrencileri tarafından "Zamanın İnsanları" adlı yıl sonu gösterisi sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, farklı yerleşkelerden bir araya gelen 400 öğrenci görev aldı.

Shakespeare'in insan hayatını yedi evreye ayırdığı klasik metninden ilhamla oluşturulan özgün bir senaryo üzerine inşa edilen gösteride, öğrencilere ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev eşlik etti.

Koreografiler ve dönemin ruhunu yansıtan müzikler eşliğinde sahnelenen gösteride öğrenciler tiyatro, dans ve koro performanslarını sergiledi. Aysev'in seslendirdiği "İnsan–İnsan" ve "My Way" gibi unutulmaz eserler, sanatseverlerden alkış aldı.

Sanatçı Hakan Aysev, AA muhabirine, etkinliğin kendisi için de çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin profesyonel sahne şovu sergilediğini belirten Aysev, "Gerçekten bu yaş sınırında bu kadar başarılı bir sahne şovu ben Türkiye'de izlemedim." dedi.

Aysev, çocuklarla projelere imza atmaya alışkın olduğunu dile getirerek, "Onlarla başka bir dünyanın kapısını aralıyorsunuz ve o kapıdan sizi uçuruyorlar, kanatlarınızla uçuyorsunuz. O yüzden çok mutluyum. Çok keyifle iş yapıyoruz." diye konuştu.

Bilnet Okulları Sanat Danışmanı Cengiz Ünsal da birçok müzikal ve gösteri yapıldığını ancak çocuklarla yapılmış bu içeriğe benzer bir proje görmediğini ifade ederek, bu noktada içerik bakımından farklı olduklarını söyledi.

Hazırlık sürecinden bahseden Ünsal, şunları kaydetti:

"Önce temayı belirledik. Temayı belirlemek kolay değildi. Nitelikli bir içeriğe sahip olmak istediğimiz için o konuda biraz zaman harcadık. Eserleri arka arkaya koyup söylemek, yukarıda bir tema belirlemek uygun. Olası ama güçlü bir şey oluşturmak için biraz daha doğrusunu söylemek gerekirse Shakespeare'e de yaslanmadık desem yalan olur. Gerçekten çok güzel içerikler, yıllar önce zaten noktayı koymuş. Biz onu günümüze uyarlamaya çalıştık."

"Öğrencilerimiz çok süreçte aktif ve katılımcıydı, çok istekliydi"

Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Emel Tali de bir yıllık bir hazırlık sürecinden geçtiklerini ifade ederek, yaratıcı ve öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabileceği bir proje oluşturmak için çok çalıştıklarını aktardı.

Projeye kendilerinin de çok inandıklarını anlatan Tali, "Shakespeare'in insanın yedi evresini anlatan sonelerini kullandık ama bunu modern çağın insanına göre yorumladık. Sürprizlerle dolu, son derece yaratıcı ve emekli bir çalışma oldu. 17 okulun öğrencilerinin katılımıyla toplam 400 öğrencinin birlikte yer aldığı bir gösteri oldu. Çok gurur verici. Artık finale geldik çok mutluyuz. Öğrencilerimiz çok süreçte aktif ve katılımcıydı, çok istekliydi. Bilnet Okulları olarak sanata biz de canı gönülden destek verdiğimizi düşünüyoruz ve farklı alanlarda da okulumuzu gururlandırdığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilnet Ortaokulları son sınıf öğrencisi Sedef Çatıklar da yoğun ders döneminde böyle güzel bir şans yakalamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Dans etmek benim için çok önemli. Dans etmeyi çok seviyorum ve bugün burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

Öğrencilerden Ecrin Atmaca da bu gösteri için çok çalıştıklarını belirterek, ömür boyu unutamayacakları bir etkinlikte yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Alin Yurdoğlu??????? da haftanın yarısı evde çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Öğretmenimiz bize bu dönemde çok yardımcı oldu. Bugünü de ömür boyu unutmayacağımı düşünüyorum. Çok mutlu hissediyorum, çok heyecanlıydım. Hatta dün gece heyecandan uyuyamadım." diye konuştu.