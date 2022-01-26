Binbirkilise'nin güzelliği kış örtüsü ile bütünleşti - Son Dakika

Karaman'ın kuzeyinde yer alan Karadağ'daki Madenşehri, Değle ve Üçkuyu ören yerleri kış turizminin önemli destinasyonları arasına girmeyi hedefliyor.

Çok sayıda kilise ve manastırın bulunduğu bölge, bazı kaynaklarda Barata Antik Kenti olarak geçse de antik dönemdeki adı kesin olarak bilinmiyor. Günümüzde "Binbirkilise" olarak anılan bölgenin, geçmişte piskoposluk merkezi olduğu biliniyor.

Avrupa'dan Kudüs'e giden Hristiyan hacıların uğrak yeri olan bölge, geç antik dönemin de en önemli üç merkezi arasında gösteriliyor.

Bölge, milattan sonra 4. ve 9. yüzyıllar arasında yapılmış onlarca kilise, manastır ve mezarlar ile inanç turizmi açısından zengin bir mirası barındırıyor.

Yazın binlerce kişinin ziyaret ettiği bölge, kışın da özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Madenşehri muhtarı Durmuş Ali Demir, AA muhabirine, bölgenin doğal güzelliklerinin yanında kültürel zenginlikleriyle de ziyaretçi çektiğini söyledi.

Tarihi yapıları yaz aylarında binlerce kişinin ziyaret ettiğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Bu son yıllarda daha da artmıştır. Kışın burası bir doğal fotoğraf stüdyosu gibi. Fotoğraf tutkunları bu güzellikleri görmeye geliyor. Köyün içinde 48 ana kilise var. Piramit anıt mezarı ve tapınak mezar var. Bunlar yeni kazılarda ortaya çıkarıldı. Yüzlerce sarnıç var. Bu bölge turizm bakımından Karaman'ın geleceği olan bir bölge. Burada 3 metre bir sel dolgu var. Yapıların büyük çoğunluğu yer altında. Kurtarma kazılarıyla bunlar ortaya çıkarılırsa burası Efes'i, Milas'ı aratmayacak şekilde olur diye düşünüyorum. Herkesi buraları görmeye, gezmeye bekliyoruz."

Madenşehri köyüne fotoğraf çekmeye gelen Emirhan Sezen ise bölgenin karla daha da güzelleştiğini belirterek, "Burası doğası kültürel yapısıyla eşsiz bir yer. Yazın gelip gezmiştim. Özellikle kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü duydum. O yüzden görmeye geldim. Yaz ve kış çok güzel bir yer. Tüm fotoğraf tutkunlarını doğaseverleri burayı görmeye bekliyorum." dedi.