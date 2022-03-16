Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi - Son Dakika
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Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi

16.03.2022 18:48

Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' düzenlenen törenle takdim edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Bingöl'de bulunan şehitlerin yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası...

Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi

BİNGÖL - Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' düzenlenen törenle takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Bingöl'de bulunan şehitlerin yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' tevcih töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Kadir Ekinci'nin yanı sıra 49. Komando Tugay Komutan V. T. Albay Necdet Durak, İl Jandarma Komutanı J. Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdür V. Z. Serkant Yağanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal ve şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Vali Kadir Ekinci, "Şehitlerimizi anmak, onların aziz hatıralarını canlı tutmak ve yeni nesillere Malazgirt'ten 15 Temmuz'a şehadet bilincini anlatıp şehitlerimizi hatırlatmak en büyük vazifemizdir. Bugün bu coğrafyada huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak bu aziz şehitlerimizin ödediği bedel sayesindedir. Bugün dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde yaşayabiliyorsak bu aziz şehitlerimizin ödediği bedel sayesindedir. Elbette bizler biliyoruz ki her bir şehidimiz, bu topraklardaki ebedi varlığımızın sembolüdür. Hamdolsun ki milletimizin her bir ferdi şehit olmaya hazırdır. Ben tüm şehitlerimize vatanı için, milleti için, ezan, bayrak, din ve devlet için canlarını feda eden şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Program Vali Kadir Ekinci tarafından şehit güvenlik korucusu Hacı Alan'ın oğlu Serkan Alan'a, şehit güvenlik korucusu Mehmet Çintay'ın oğlu Ömer Çintay'a, şehit güvenlik korucusu Tarık Aydemir'in oğlu Tarkan Aydemir'e, şehit güvenlik korucusu İdris Demir'in oğlu Cabir Demir'e, şehit güvenlik korucusu Mehmet Koçdağı'nın oğlu M. Ali Koçdağı'na, şehit güvenlik korucusu Mansur Salcan'ın kızı Amine Salcan'a, şehit güvenlik korucusu Nesip Özen'in oğlu Enes Özen'e ve şehit güvenlik korucusu Ahmet Nebi'nin oğlu M. Mustafa Nebi'ye 'Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları'nı takdim etmesi ile sona erdi.

Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi
Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi
Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi

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Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Münir Karaloğlu, cumhurbaşkanı, Bingöl, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bingöl'de şehit yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' takdim edildi - Son Dakika
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