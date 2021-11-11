Bir asırlık lezzet tescillendi - Son Dakika

Türkiye ekonomisi bir kez daha cari fazla verdi! Hem de rakam bir hayli yüksek

Bir asırlık lezzet tescillendi

TOKAT Asırlık lezzet, Tokat yağlısının coğrafi işareti tescillendi.

Tokat'a has damak tatları arasında yer alan 'yağlı', kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Un, yağ ve tuz karışımından yapılarak kara fırınlarda özel tavalarda pişirilen yağlı sadece kent merkezinde yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde sıcak yağlı yemek isteyenler fırınların yolunu tutuyor. Taş fırınlarda pişirilen yağlı geleneksel lezzetler arasında ön sıralarda yer alıyor. Kentle özdeşleşen Tokat yağısı ile birlikte cevizli çörek ile ev ekmeğine Tokat Esnaf ve Sanatkarla Odaları Birliği'nin girişimleri ile Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verildi.

Yağlı ustası Yücel Uçar, Tokat yağlısının 9 aşamadan geçerek kahvaltı sofralarında yer alığını söyledi. Gece saatlerinde un, yağ ve tuz karışımından hazırlanan yağlının tepsilerde açıldığını belirten Uçar, kara fırınlarda pişirildiğini kaydetti. Sadece kent merkezinde üretimi yapılan yağlının siparişe göre il dışına gönderdiklerini belirten Uçar, "Gece saatlerinde başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar yapım aşması süren bir lezzet. Tokatlıların vazgeçilmezi bir tat. İlk defa tadına bakanlar bu lezzete bayılarak vaz geçemiyor. İsminden dolayı çok yağlı bir şey olarak düşünüyorlar ama tattıktan sonra öyle oluğunu fark ediyorlar. Adı yağlı ama bir börek türü. İl dışında, ilçelerde dahi yağlı yapan yok" dedi.

Gurbette yaşayan Tokatlılara kargo ile yağlı gönderdiklerini ifade eden Uçar, il dışından oldukça fazla rağbet olduğunu kaydetti. Tokat yağlısı ile birlikte nohut mayasından yapılan cevizli çöreğin coğrafi işaret alınmasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.