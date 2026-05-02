"Bir Türkü, Bin Duygu" temalı konserin ilki Kayseri'de yapıldı
"Bir Türkü, Bin Duygu" temalı konserin ilki Kayseri'de yapıldı

02.05.2026 21:31  Güncelleme: 21:34
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) ve Kayseri Kent Konseyi'nin işbirliği ile gerçekleştirilen "Bir Türkü, Bin Duygu" temalı Türk Halk Müziği konserinin ilki Kayseri'de düzenlendi.

"Bir Türkü, Bin Duygu" temalı Türk Halk Müziği konserinin ilki Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlendi. KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun şeflik yaptığı konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Salonu dolduran vatandaşlar, türkülere alkışlarla eşlik etti. Konser öncesi açıklamalarda bulunan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Konserlerimizin her biri özel ama bu kez daha özel bir konser yapıyoruz. 6 Şubat depreminden sonra biz dernek olarak deprem bölgelerinden elimizi hiç çekmedik. Özellikle Antakya, Defne ve Adıyaman'da çok var olmaya çalıştık. Buralara Kayserililerin de faydası çok oldu. Biz 3 yıl sonra Antakya'ya gittiğimizde böyle bir kültürel etkinliğe ihtiyaçları olduğunu gördük. Aslında bu konseri de Antakya için hazırladık. Ancak Kayserililerin de desteklerini unutmayıp, 'biz bu konsere hazırlandık' dedik. Kayserililerin desteği de hep yanımızdaydı. O yüzden konserimizin ilk ayağı Kayseri olsun diye düşündük. 6 Mayıs'ta Aksaray'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Defne Belediyesi'nin davetiyle konserimizi yapacağız. Repertuvarımız bölge insanının sevdiği hep birlikte söyleyebileceğimiz türkülerden oluşuyor. Yine çok güzel ve keyifli bir konser olacak. Kültürümüze sahip çıkmazsak, 'biz bizi unuturuz' şiarıyla gidiyoruz. Biz çok keyif aldık. Dinleyicilerimizde keyif alır umarım" ifadelerini kullandı.

'Bir Türkü, Bin Duygu' temalı konserlerin ikinci ayağı 6 Mayıs'ta Aksaray'da, üçüncü ayağı da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
