Bitlis'in Kurtuluşunun 110. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 110. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 110. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda ilk olarak Bitlis Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Bitlis Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"8 Ağustos, sarsılmaz inancın tarihe altın harflerle yazıldığı bir destandır"

Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 8 Ağustos'un Bitlis için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, kurtuluş mücadelesinde hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı. Bitlis'in kurtuluşu için mücadele eden kahramanların vatan sevgisinin her türlü zorluğun üzerinde olduğunu gösterdiğini ifade eden Vali Karakaya, bu kahramanların gelecek nesillere bıraktığı en büyük mirasın birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhu olduğunu söyledi. Vali Karakaya, özellikle Karçınbaşı bölgesinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, bölgede 1916 yılında Çanakkale Cephesi'nden gönderilen bir tümen askerinin Rus ordusu ve Ermeni çetelerine karşı Bitlis halkıyla birlikte mücadele ettiğini belirtti. Bu mücadelede yaklaşık bin 200 kişinin şehit olduğunu ifade eden Vali Karakaya, söz konusu alanın valilik tarafından şehitlik olarak ilan edildiğini ve bölgede şehitlik yapımının gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Karçınbaşı Şehitliği'ni "Doğu Anadolu'nun Çanakkale'si" olarak nitelendiren Vali Karakaya, "Bu bölge Karçınbaşı Şehitliği, Doğu Anadolu'daki adeta Çanakkale gibidir. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle bir millet oluşumuzun, zor zamanda omuz omuza, gönül gönüle mücadele verişimizin simgesidir" dedi.

"Şehitlerimize layık olmanın yolu Bitlis'i daha güçlü yarınlara taşımaktır"

Türkiye'nin huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesinin şehitlere, şehit ailelerine ve gazilere borçlu olduğunu vurgulayan Vali Karakaya, Bitlis'in her alanda daha ileri taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Vali Karakaya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, ulaşımdan altyapıya kadar kentin gelişmesi için çalıştıklarını ifade ederek, "Şehitlerimize layık olmanın yolu onların bize emanet ettiği bu güzel vatanı ve kadim şehrimizi daha güçlü yarınlara taşıyabilmektir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda Bitlis'in kurtuluşunun 110. yıl dönümünü kutlayan Vali Karakaya, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Bitlis'in kurtuluşunda hayatını kaybeden tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

"Öğrenciler şiir okudu, gösteriler büyük ilgi gördü"

Vali Karakaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Program; halkoyunları gösterileri, askeri personel tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteriler ve geçiş töreniyle sona erdi. Bitlis'in kurtuluşunun 110. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde düzenlenen etkinliklerin ise gün boyunca çeşitli programlarla devam edeceği belirtildi.

Törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tuğgeneral Garnizon Komutanı Yaşar Karaoğlu, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.