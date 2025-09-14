Blaundos'ta 1900 Yıllık Kuzey Tapınağı Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Blaundos'ta 1900 Yıllık Kuzey Tapınağı Gün Yüzüne Çıkıyor

14.09.2025 11:14
Uşak'ın Blaundos Antik Kenti'nde, 1900 yıllık Kuzey Tapınağı kazı çalışmalarıyla ortaya çıkıyor.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağının ardından yaklaşık 1900 yıllık Kuzey Tapınağı da kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştirildiği, "Garnizon kenti" olarak da adlandırılan Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlayan kazı çalışmaları, bu yıl Uşak Müzesi Müdürlüğünce sürdürülüyor.

Etrafının Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadilerle çevrili olmasından dolayı tek girişi bulunan ve doğal bir kale görünümüne sahip antik kentte bu yılki çalışmalar, ana cadde, stadyum bölgesi ve Kuzey Tapınağı'nda yürütülüyor.

Mitolojide "tarım ve bereketin sembolü" olarak bilinen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağının ardından antik kentin merkezinde ikinci bir inanç merkezi olan Kuzey Tapınağı, şehrin ana giriş kapısına yaklaşık 200 metre mesafede yer alıyor.

Kuzey Tapınağı'nın bulunduğu bölgede yapılan kazı çalışmalarında, tapınağın üzerine inşa edildiği 12 metre uzunluğa, 10 metre genişliğe ve yaklaşık 2 metre yüksekliğe sahip podyum gün yüzüne çıkartıldı.

Geçmişte depremler nedeniyle yıkıldığı değerlendirilen tapınağa ait bloklar ve mimari parçaların tasnif çalışmalarına da başlandı.

"Demeter Tapınağı'ndan daha büyük"

Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine, antik kentin milattan önce 3. yüzyılda kurulan bir yer olduğunu söyledi.

Antik kentteki çalışmaların geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi"ne dahil edildiğini hatırlatan Söyler, bu kapsamda antik kentte kazı ve restorasyon çalışmalarının birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Kuzey Tapınağı'nın kentin ikinci inanç merkezi olduğunu getiren Söyler, şöyle devam etti:

"Kuzey Tapınağı, kentin kuzeyinde ve ikinci bir tapınak olarak yapılmış. 2 metreye yakın bir podyum üzerinde kurulmuş, milattan sonra 1. yüzyıldan Osmanlı dönemine kadar kullanım görmüş bir tapınağımız.

Bu tapınağımız, şehrin ana tapınağı olan Demeter Tapınağı'ndan daha büyük bir alanı kapsaması ve Hristiyanlık döneminde de kullanılması dolayısıyla önem arz ediyor. Mimari bloklarının birçoğu depremlerde yıkılmış. Yerinde olan bu blokların büyük bölümü hava ve iklim koşullarından dolayı tahrip olmuş durumda. Burada da bir restorasyon çalışması planlıyoruz. Kazı çalışmalarından sonra bu projeler de hayata geçirilecek."

3 haç motifli mermer blok bulundu

Tapınağın giriş kısmında yürütülen çalışmalarda 3 haç motifli mermer blok bulunduğunu dile getiren Söyler, "8. yüzyıla tarihleyebileceğimiz haç motifleri var üzerinde. Kuzey Tapınağı'nın ön tarafında çıkan 3 haç motifi bulunan mermer blokun bizim için önemi, bu tapınağın 8. yüzyılda Hristiyanlık döneminde de işlevini yitirmeden kullanıldığını gösteren önemli bulgulardan biri olması." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat

