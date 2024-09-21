Blaundos'ta Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Blaundos'ta Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu

Blaundos\'ta Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde Roma Dönemi'ne ait kadın heykeli keşbedildi.

21.09.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UŞAK'ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırlarındaki Blaundos Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Roma Erken İmparatorluk Dönemi'ne ait kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu eser, tarihimizin zengin mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Blaundos Antik Kenti'nde 1 Temmuz 2024'te başlatılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında özel bir keşif yapıldı. Ceres (Demeter) Tapınağı'nın batı kısmında kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Baş kısmı eksik olan Roma Erken İmparatorluk Dönemine ait heykel, o dönemin sanat anlayışını ve kültürel birikimini yansıtan eşsiz bir örnek olarak değerlendirildi.

Tapınakları, kamu yapıları ve nekropol alanları ile bölgenin arkeolojik mirasında önemli bir yere sahip Blaundos'ta bulunan eser, Uşak Müze Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmalarına alındı. Roma dönemi sanat anlayışı ve kültürel mirası hakkında ipuçları veren heykelin restorasyonunda titiz bir çalışma yürütüleceği ve kısa sürede müzede ziyarete açılacağı belirtildi.

'ÖNEMLİ BİR KEŞİF'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, 'Blaundos Antik Kenti'nde önemli bir keşif' notuyla yaptığı paylaşımda, "Uşak'ta Blaundos Antik Kenti kazılarında, Roma Erken İmparatorluk Dönemi'ne ait bir kadın heykeli gün yüzüne çıkarıldı. Bu eser, tarihimizin zengin mirasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Önemli ve eşsiz bir keşfi gün ışığına kavuşturan ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı koruma ve gelecek kuşaklara aktarma yolunda durmadan çalışıyoruz. Bu toprakların her karışında, geçmişin izleri bizi bekliyor. Tarihimize sahip çıkıyoruz, geleceğe miras bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Turizm, Ulubey, Sanat, Miras, Yaşam, Uşak, Roma, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Blaundos'ta Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad’a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a mesaj: Biz hazırız, karşı taraftan haber bekliyoruz
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
16:43 AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde AK Partili vekilin deprem yardımı iddiası gündemde
15:55 Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
15:27 Norveçli yıldız İsrail’den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum Norveçli yıldız İsrail'den gelen transfer teklifini reddetti: Hesabıma kanlı para girmesini istemiyorum
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 13:51:22. #1.11#
SON DAKİKA: Blaundos'ta Roma Dönemine Ait Heykel Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement