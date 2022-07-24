Belçikalı indie rock ikilisi Balthazar'ın konuk olacağı ve bu yıl ilk kez düzenlenecek 'Blind Fest', 16 Eylül akşamı Park Orman'da gerçekleşecek.

Kaynak: DHA

Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Blindfest'in ilk yılki konuğu Balthazar - Son Dakika

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