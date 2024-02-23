Bob Ross'un ilk tablosu 'Ormanda Yürüyüş'e verilen ücreti duyanlar inanamadı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bob Ross'un ilk tablosu 'Ormanda Yürüyüş'e verilen ücreti duyanlar inanamadı

Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.

23.02.2024 15:59  Güncelleme: 16:16
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"Belki şurada tatlı ağaçlar vardır" cümlesiyle ünlenen ve 7'den 70'e herkesin hafızasında yer edinen ressam Bob Ross'un 1983'te canlı yayınlanan "Resim Sevinci" programının ilk bölümünde yaptığı 'Ormanda Yürüyüş' adlı tablo, ABD Minneapolis'teki müzayedede 9,8 milyon dolara satıldı.

Bob Ross'un ilk tablosu 'Ormanda Yürüyüş' 9,8 milyon dolara satıldı

ALICININ KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Tablo, kimliği bilinmeyen bir alıcıya satıldı. Ünlü eser, Ross'un çizdiği 400'den fazla tablonun ilki olma özelliğini taşıyordu ve bu eseri sadece 30 dakika içerisinde hazırlamıştı.

Galerinin sahibi Ryan Nelson, tabloyu Bob Ross'un kendi programında çalışan bir kadından aldığını ve sonrasında müzayedeye koyma fikrinin aklına geldiğini söyledi.

Bob Ross'un ilk tablosu 'Ormanda Yürüyüş' 9,8 milyon dolara satıldı

BOB ROSS KİMDİR?

Bob Ross, Florida'da doğdu. Babasının marangozhanesinde çalışırken sol işaret parmağının bir kısmını kaybetti ve okulundan ayrıldı.

18 yaşında ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı, Astsubay başçavuş rütbesine yükseldi. Bir dönem görev için Alaska'ya gitti ve burada doğanın güzelliğine hayran olarak resim çizmeye başladı. Ross, 1983 yılında Resim Sevinci programını yapmaya başladı. Programda yarım saatte doğa resimleri yapıyor ve izleyicilere resim yapmanın kolay ve eğlenceli olduğunu öğretiyordu. Ross'un programı, sakin ses tonu ve pozitif tavrıyla izleyiciler arasında çok popüler oldu.

Bob Ross'un ilk tablosu 'Ormanda Yürüyüş' 9,8 milyon dolara satıldı

Ross, 1995 yılında lenfoma hastalığından hayatını kaybetti. Ancak Resim Sevinci programı halen yayınlanmaya devam ediyor ve Ross'un resimleri milyonlarca izleyici tarafından beğeniliyor.

Ross'un resimleri, genellikle basit tekniklerle ve mutlu renklerle yapılmıştır. Ross, resimlerinde genellikle dağlar, ağaçlar, göller ve nehirler gibi doğa unsurlarını kullanmıştır. Ross'un resimleri, pozitif enerjileri ve sakinleştirici etkileriyle izleyiciler arasında çok popülerdir.

Bob Ross\'un ilk tablosu \'Ormanda Yürüyüş\'e verilen ücreti duyanlar inanamadı

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Son Dakika Kültür Sanat Bob Ross'un ilk tablosu 'Ormanda Yürüyüş'e verilen ücreti duyanlar inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kadri Yavuz Özbay: Mekânı cennet olsun, keyifle seyrederdik kendisini. Keşke sanat sanatçıya yarasaydı da bu fırsatçılara gün doğmasaydı. 114 6 Yanıtla
  • Sami Göksu: Benim için çok değerli bir ressamdı tv çıkmasını bekler dik resim yaparken türkce seslendirme yapan da harika anlatırdı 86 1 Yanıtla
  • Murat Itibar: Küçükken izlerdir nur içinde yatsın 78 3
  • günahkar kisi5: YAZIK DEGİLMİ paranıza. 6 24 Yanıtla
  • mert çelik: firavunlar parayı nereye harcayacak bılemıyor 6 11 Yanıtla
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