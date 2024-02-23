Bob Ross\'un ilk tablosu \'Ormanda Yürüyüş\'e verilen ücreti duyanlar inanamadı

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"Belki şurada tatlı ağaçlar vardır" cümlesiyle ünlenen ve 7'den 70'e herkesin hafızasında yer edinen ressam Bob Ross'un 1983'te canlı yayınlanan "Resim Sevinci" programının ilk bölümünde yaptığı 'Ormanda Yürüyüş' adlı tablo, ABD Minneapolis'teki müzayedede 9,8 milyon dolara satıldı.

ALICININ KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Tablo, kimliği bilinmeyen bir alıcıya satıldı. Ünlü eser, Ross'un çizdiği 400'den fazla tablonun ilki olma özelliğini taşıyordu ve bu eseri sadece 30 dakika içerisinde hazırlamıştı.

Galerinin sahibi Ryan Nelson, tabloyu Bob Ross'un kendi programında çalışan bir kadından aldığını ve sonrasında müzayedeye koyma fikrinin aklına geldiğini söyledi.

BOB ROSS KİMDİR?

Bob Ross, Florida'da doğdu. Babasının marangozhanesinde çalışırken sol işaret parmağının bir kısmını kaybetti ve okulundan ayrıldı.

18 yaşında ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı, Astsubay başçavuş rütbesine yükseldi. Bir dönem görev için Alaska'ya gitti ve burada doğanın güzelliğine hayran olarak resim çizmeye başladı. Ross, 1983 yılında Resim Sevinci programını yapmaya başladı. Programda yarım saatte doğa resimleri yapıyor ve izleyicilere resim yapmanın kolay ve eğlenceli olduğunu öğretiyordu. Ross'un programı, sakin ses tonu ve pozitif tavrıyla izleyiciler arasında çok popüler oldu.

Ross, 1995 yılında lenfoma hastalığından hayatını kaybetti. Ancak Resim Sevinci programı halen yayınlanmaya devam ediyor ve Ross'un resimleri milyonlarca izleyici tarafından beğeniliyor.

Ross'un resimleri, genellikle basit tekniklerle ve mutlu renklerle yapılmıştır. Ross, resimlerinde genellikle dağlar, ağaçlar, göller ve nehirler gibi doğa unsurlarını kullanmıştır. Ross'un resimleri, pozitif enerjileri ve sakinleştirici etkileriyle izleyiciler arasında çok popülerdir.