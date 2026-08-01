Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile Başladı - Son Dakika
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Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile Başladı

Bodrum Bale Festivali \'Kuğu Gölü\' ile Başladı
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23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' temsiliyle Bodrum Kalesi'nde başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, dünya bale repertuvarının başyapıtlarından "Kuğu Gölü" temsiliyle başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) tarafından düzenlenen festivalin açılış temsili, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahnelendi.

Sanatseverler, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin unutulmaz müzikleri eşliğindeki "Kuğu Gölü" balesine ilgi gösterdi.

Bodrum Kalesi'nin tarihi atmosferinde sanatçıların performansı beğeniyle takip edildi.

Gösteriyi, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Vekili Barış Salcan ve Bodrum Belediyesi Koordinatörü Emel Çakaloğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

Etkinlikte, iki yıl önce tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında yaşamını yitiren Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem de anıldı.

Seçkin eserlerle 17 Ağustos'a kadar sanatseverleri ağırlayacak festival, bugün "Kuğu Gölü"nün ikinci temsili ile devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bodrum Bale Festivali 'Kuğu Gölü' ile Başladı - Son Dakika

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