Bodrum'da Gümüşlük Müzik Festivali - Son Dakika
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Bodrum'da Gümüşlük Müzik Festivali

Bodrum\'da Gümüşlük Müzik Festivali
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23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Charles Owen, Antik Taş Ocağı'nda konser verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 23. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında İngiliz piyanist Charles Owen sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin "Taşta" konserleri serisinde Charles Owen, 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda sanatseverlerle buluştu.

Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfının destekleriyle gerçekleşen etkinlikte, geniş solo repertuvarı ve oda müziği çalışmalarıyla tanınan sanatçı, programın ilk yarısında Frederic Chopin'in "Ballade No. 1 in G minor, Op. 23" ile Robert Schumann'ın "Piano Sonata No. 2 in G minor, Op. 22" eserlerini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise Jean Sibelius, Maurice Ravel, Franz Liszt ve Franz Schubert'in dünyaca bilinen yapıtlarını müzikseverlerin beğenisine sunan Owen, performansının sonunda dinleyicilerin alkışları üzerine bis yaparak sahneden ayrıldı.

Festival kapsamında, Macar piyanist Attila Szaniszlo ve Japon piyanist Teppei Kuroda, 8 Ağustos akşamı Antik Taş Ocağı'nda sahne alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Gümüşlük Müzik Festivali - Son Dakika

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