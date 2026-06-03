Bodrum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bodrum\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Coşkuyla Kutlandı
03.06.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da düzenlenen etkinlikte kortej, halk oyunları ve el emeği ürün defilesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında kortej ve kutlama programı düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Bodrum Halk Eğitimi Merkezi binasından İskele Meydanı'na yapılan kortejle başladı.

Kortejin ardından İskele Meydanı'ndaki kutlama programına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile eşi Nuray Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu'nun da aralarında olduğu yüzlerce kişi katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada Kırklareli yöresine ait halk oyunları gösterisi sahnelendi, Halk Eğitimi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin kendi hazırladıkları özel tasarım ürünleri sunacakları bir defile gerçekleştirildi.

Geleneksel ritimlerin yankılandığı bendir ve darbuka gösterisi devam eden programda okuma-yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere başarı ve katılım belgeleri takdim edildi. Meydandaki kutlama programı, Bodrum yöresi halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Şenlik alanında kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı stantlar ilgi gördü.

Yaklaşık bir yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde seramik eğitimi alan Yeliz Ertınaz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"O kadar keyifli ki. Çalışmalar çok bin bir emekle yapılıyor, bir kere bunu söylemem lazım. Çok büyük bir emek verilerek yapılıyor. Küçücük bir ürünün bile çıkması bir ayı bulabiliyor. Bugün hepimiz bu emekleri sergilemek için buradayız. Biz çok mutluyuz. Biz derslerde vazo, tabak, çok büyük objeler, rölyef, nazarlıklar, sunumluklar, heykel yaptık. Hepsi emek isteyen şeyler, tabak yapmayı aştık artık biz. Fidel Aktepe Hocamızın öncülüğünde çok güzel panolar yaptık. Çok keyifliydi"

Heykel öğretmeni Ezgi Günay da farklı malzemeleri kullanarak heykeller yaptıklarını ifade ederek şöyle dedi;

"Bu heykellerin yapımı önce çamurla başladı. Daha sonra alçı, değişik döküm malzemeleri, bazen seramik tekniğiyle devam ettik. Hepsi öğrencilerin eserleri, onlar yaptılar. Ben destek oldum. Yapım aşaması heykelden heykele göre değişiyor ama genellikle 3 hafta, 1 ay bir çamurdan şekillendirme aşaması oluyor. Daha sonra döküme geçiyoruz final malzemesi olarak. Biz bu sene iki dönem yaptık, iki dönemde bir kursiyerimiz yaklaşık 6 heykele kadar çıktılar. Bu çok güzel bir sayı tabii, yani yüksek bir sayı. Kursiyerlerimiz hızlılar, yetenekliler, o yüzden çok memnunuz"

Yalıkavak'ta merkezde seramik öğrencisi Gülay Mertuğ da "Ben 9 senedir kursa devam ediyorum. Bu grubun en yaşlıları benim. Biz kurslarda hem sosyalleşiyoruz hem güzel şeyler üretiyoruz. Hocamız Çimen Akat da bize karşı çok sabırlı. Harika bir hocamız var" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Bodrum, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Ne gram, ne çeyrek ne de tam Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Mauro Icardi, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasında kendilerine de pay biçti Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti
Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:30
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar’dan dikkat çeken paylaşımlar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
17:05
İspanya’da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 18:04:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.