Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

04.04.2022 18:52

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı, yüzünden yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı, yüzünden yaralandı.

Tunalı, Gümüşlük Mahallesi'nde kaldığı otelin sokağında yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeği sevmek için yanına eğildi.

Bu sırada sahipsiz köpek Tunalı'nın üzerine atladı.

Tunalı, kendini geriye çekmesine rağmen köpek ısırığıyla yüzünden yaralandı.

Gümüşlük Aile Sağlığı Merkezine giden oyuncuya pansuman ve kuduz aşısı yapıldı.

Tunalı, AA muhabirine, ciddi bir sorunun olmadığını belirterek, "Gece karanlıkta bir köpek sevmek istedim. Belki ben biraz fazla ileri gitmiş olabilirim. Köpek de haliyle refleks olarak bir tepki verdi. Korkulacak bir durum yok. Canları sevmeye devam edelim." diye konuştu.

Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı
Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı
Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

YORUMLAR
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Tuan Tunalı, Bodrum, Muğla, Köpek, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı - Son Dakika
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