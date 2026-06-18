Uluslararası Bodrum Halikarnas Dans Festivali gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi destekleriyle IFDO International Folk Dance Organization ile İç Anadolu Folklor Dernekleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Bodrum Halikarnas Dans Festivali, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Beş ülkeden toplam 475 dansçının sahne aldığı festival, vatandaşların yoğun ilgisiyle takip edildi.

Festival boyunca farklı ülkelerden ve kültürlerden dans ekipleri sahne alırken, renkli gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Datça Belediyesi Ritim Topluluğu ile Ankara Halk Bilimi Eğitim ve Gençlik Derneği'nin performansları da ilgiyle izlendi.

Festival için Bodrum'a gelen dansçılar ve eğitmenler, etkinlik öncesinde Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ile bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette İç Anadolu Folklor Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Ünsoy, festivale verdiği desteklerden dolayı Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ise IFDO International Folk Dance Organization ve İç Anadolu Folklor Dernekleri Federasyonu'na, ülkeler arasında dostluk, sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendiren organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

Program sonunda festival için Bodrum'a gelen ekip temsilcilerine teşekkür plaketi takdim edildi. - MUĞLA