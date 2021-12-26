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Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı - Son Dakika

Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı

26.12.2021 14:46
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı

MUĞLA'da Bodrum Belediyesi tarafından çarşı esnafına destek olmak ve kış turizmini canlandırmak amacıyla düzenlenen 'Happy Love Year Party' etkinlikleri kapsamındaki konserler, Ozan Doğulu ve Hera ile başladı.

MUĞLA'da Bodrum Belediyesi tarafından çarşı esnafına destek olmak ve kış turizmini canlandırmak amacıyla düzenlenen 'Happy Love Year Party' etkinlikleri kapsamındaki konserler, Ozan Doğulu ve Hera ile başladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen konserin açılışını DJ Ersin Show yaptı. Ersin'in performansıyla eğlenen vatandaşlar daha sonra Ozan Doğulu ve Hera'nın konseriyle keyifli anlar yaşadı. Ayrıca konseri izlemeye gelenlere kar makinesiyle 'yapay kar' sürprizi yapıldı.

'YENİ YILI 14 GÜN BOYUNCA KUTLAYACAĞIZ'Konser sonunda konuşma yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun pandemi, orman yangınları ve ekonomik krizin ardından Bodrum'un böyle bir eğlenceyi hak ettiğini belirterek "Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla her yıl Bodrum Meydanı'nda geleneksel olarak yeni yılı 14 gün boyunca kutlayacağız. Çünkü Bodrum'da kışın otellerini açan otelcilerimiz mutlu olsun. Çünkü Bodrum'da kent meydanındaki esnafımıza katkımız olsun. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Bodrum deyince Bodrum için kalbi atan sanatçı dostlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü sanatçılarımıza rica ettiğimiz zaman 'Seve seve bu meydana geliriz, bizim için önce Bodrum' demişlerdir. Bu anlamda Ozan Doğulu'ya ve Hera'ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin ardından Tutkun, Ozan Doğulu ve Hera'ya plaket takdim etti. 'Happy Love Year' temalı yılbaşı partisi programı DJ ve sanatçıların performanslarıyla her güne bir konser olacak şekilde 3 Ocak'a kadar devam edecek.


- Muğla
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı
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Ozan Doğulu, Bodrum, Konser, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da yılbaşı partisi kapsamında konserler başladı - Son Dakika
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