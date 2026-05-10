Bodrum'da Uçurtma Festivali yoğun ilgi gördü

10.05.2026 16:10  Güncelleme: 16:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uçurtma Festivali, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikte dans gösterileri, çocuk etkinlikleri ve yarışmalar yer aldı. Elde edilen gelir, Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'na bağışlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uçurtma Festivali, yoğun ilgi gördü. Binlerce kişinin katıldığı festivalde rengarenk görüntüler ortaya çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle tarihi Değirmenler Tepesi'ndeki festival, sabah saatlerinde başladı. Dans gösterileri, halk oyunları, sahne performansları ve müzik resitallerinin sunulduğu festivalde uçurtma atölyeleri, yarışmalar, çocuk etkinlik alanları, ücretsiz yiyecek içecek ikramları yapıldı.

Festivalde uçurtma satışından elde edilen gelirin Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'na bağışlanacağı bildirilirken yarışmalarda dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edildi. Bu yılın annesi ise Eymen Özdoğan'ın annesi Özlem Özdoğan seçildi. Özdoğan, kendisine hediye edilen bulaşık makinesini Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu'na bağışladı.

Festivale katılan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ile bazı futbolcular, çocukların formalarını imzaladı, onlarla uçurtma uçurdu. Konuk sanatçı Bora Gencer de şarkılarıyla katılımcıları eğlendirdi.

Ailesiyle birlikte festivale katılan İnan Ulutaş, "Festivale eşim ve çocuğumla geldim, güzel vakit geçiriyoruz. Konseri dinledik, alanda vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Alya Cemiloğlu isimli çocuk da "Festival çok eğlenceli geçiyor. Yüz boyama yaptık" dedi.

Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Organizasyonu düzenleyen Miyase Karlıova da yoğun bir katılım olduğunu belirterek "7 bisikleti çocuklarımıza hediye ettik. Yılın annesine bulaşık makinesi verdik. Her zaman diyorum, Bodrum'un en kalabalık organizasyonu. Bu iddiamı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Muğla, Son Dakika

