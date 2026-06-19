Önce öğrendiler sonra hünerlerini sergilediler

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Boğaziçi Beldesinde gerçekleştirilen Giyim Üretim Kursları yıl sonu sergisinde kursiyerlerimizin yıl boyunca emek ve sabırla hazırladığı birbirinden kıymetli çalışmalar sergilendi.

Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Belediyesi işbirliği ile düzenlenen serginin açılışı yapıldı. Sergi açılışına Belediye Başkanı İbrahim Ercan, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Balaban ve MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu katıldı.

Başkan İbrahim Ercan yaptığı konuşmada bu sergi organizasyonun gelenek haline getirileceğini kurs hocaları ve kursiyerlere müjde olarak bildirdi ve katılanlara teşekkür etti.

İGM Başkanı Fazlı Koç ise "Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Belediye Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen 2025–2026 eğitim öğretim yılı Giyim Üretim Kursları yıl sonu sergisine katılarak, kursiyerlerimizin yıl boyunca emek ve sabırla hazırladığı birbirinden kıymetli çalışmaların sergilendiği programa iştirak ettik. El emeğinin ve üretmenin değerini yansıtan bu anlamlı sergide emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE