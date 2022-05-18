Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinin yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinin yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

18.05.2022 20:25
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinin yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) 17. Dönem Yönetim Kurulu, göreve seçilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) 17. Dönem Yönetim Kurulu, göreve seçilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hafta sonu dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda görevi devralan BÜMED Başkanı Hülya Cesur ve yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini Ankara'ya gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından Anıtkabir anı defterini imzalayan Cesur, yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile birleşmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Cesur, Atatürk'ün huzurunda, Boğaziçi Üniversitesinin yetiştirdiği fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller olarak çizdiği yolda yürümeye devam edeceklerine dair verdikleri sözü yinelediklerini söyledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneğinin yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika


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