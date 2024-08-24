Bolu'da Antika Tutkunu Esnafın Sergi Alanı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da Antika Tutkunu Esnafın Sergi Alanı

Bolu\'da Antika Tutkunu Esnafın Sergi Alanı

Bolu'da antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş, 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor.

24.08.2024 10:16
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Bolu'da antika tutkunu esnaf Cengiz Menteş, 30 yılda biriktirdiği objeleri işlettiği çay ocağının bir bölümünde sergiliyor.

Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde yaşayan 55 yaşındaki Menteş, antikaya merakı sonucu 30 yılda yaklaşık 300 obje biriktirdi.

Özel sektörden yaklaşık 6 yıl önce emekli olduktan bir süre sonra ilçede çay ocağı işletmeye başlayan Menteş, topladığı eşyaları sergilemek istedi.

İş yerinde özel bir bölüm oluşturan Menteş, burada antika eşyaları meraklıların ilgisine sunuyor.

"Ben yaşadıkça burası böyle kalacak"

Cengiz Menteş, AA muhabirine, antikanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Antika merakının hobiye dönüştüğünü belirten Menteş, "Küçükken başlayan bir merakım vardı. Yaklaşık 30 yıldır beğendiğim, merak ettiğim ne varsa topladım ve buraya koydum. Daha buraya getirmediğim eşyalarım var." dedi.

Topladığı objelerin kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Menteş, "Buradaki bütün ürünler benim için aileden biri gibi. Satın almak isteyenler de oldu ama satmadım, satmam da. Benden sonra çocuklar ne yapar bilemem ama ben yaşadıkça burası böyle kalacak." diye konuştu.

Menteş, ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin koleksiyonunu çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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