Bolu'da Bir Genç Kızın Maraz Adlı Papağanıyla Geçirdiği Zaman - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da Bir Genç Kızın Maraz Adlı Papağanıyla Geçirdiği Zaman

Bolu\'da Bir Genç Kızın Maraz Adlı Papağanıyla Geçirdiği Zaman

Bolu'da yaşayan 18 yaşındaki Fatmagül İmamoğlu, papağanı Maraz ile geçirdiği zamanı sevgiyle anlatıyor. İmamoğlu, Maraz'ın gezmeyi sevdiğini ve güneşli havalardan hoşlandığını belirtiyor. İkili arasında güçlü bir bağ olduğunu söyleyen İmamoğlu, Maraz'ın yabancılardan çekindiğini ancak kedilerle iyi anlaştığını ifade ediyor.

23.04.2024 17:58  Güncelleme: 17:59
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Bolu'da yaşayan 18 yaşındaki Fatmagül İmamoğlu, gününün büyük kısmını "Maraz" adını verdiği papağanıyla geçiriyor.

Kent merkezinde ikamet eden İmamoğlu'na babası, çok sevdiği için geçen yıl sultan cinsi papağan hediye etti.

İmamoğlu, aralarında kısa sürede güçlü bağ oluşan papağanı yanından bir an olsun ayırmıyor, onunla dışarıda vakit geçiriyor, bisiklete biniyor ve açık alanlardaki spor aletlerini kullanıyor.

Genelde İmamoğlu'nun omzunda duran papağan, görenlerin ilgisini çekiyor.

Fatmagül İmamoğlu, Maraz'ın 1 yaşında olduğunu belirterek, papağanın gezmeyi sevdiğini, güneşli havalardan daha çok hoşlandığını söyledi.

İmamoğlu, papağanını yanından hiç ayırmadığını, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu belirterek, "Aynı odadayız. Sürekli kafesi açık durur. Canı istediğinde yuvasına giriyor, karnı aç olduğunda falan." diye konuştu.

Maraz'ın yabancılardan çekindiğini dile getiren İmamoğlu, "Kedilerle çok güzel anlaşıyor." dedi.

İmamoğlu, daha önce papağan beslemediğini aktararak, Maraz'ı çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da Bir Genç Kızın Maraz Adlı Papağanıyla Geçirdiği Zaman - Son Dakika

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