Bolu 'da hafta sonu sıcak havanın etkisiyle Gölcük Tabiat Parkı'na akın edenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı, bisiklete bindi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Bolu'da sıcak havadan bunalanlar Gölcük'te doğa içinde zaman geçirdi - Son Dakika

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