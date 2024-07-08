Bolu'da Roma dönemine ait kalıntılar bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bolu'da Roma dönemine ait kalıntılar bulundu

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Bolu'da bir inşaat alanında yapılan temel kazma çalışmaları sırasında tarihi bir hamamın kalıntıları ortaya çıktı. Kazı alanında yapılan incelemeler sonucunda hamamın Roma dönemine ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca, çevrede sıcak su kanalları da bulunmaktadır. Kazı çalışmaları devam ederken, bulunan değerli parçalar Müze Müdürlüğüne teslim edilecektir.

08.07.2024 15:42
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Tarihi hamamın bulunduğu inşaat kazısında hummalı çalışma: Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı

BOLU - Bolu'da inşaat alanındaki temel kazma çalışmaları sırasında tarihi hamamın bulunduğu 3. derece sit alanında hummalı çalışma yürütülüyor. Bolu'nun tarihine yönelik araştırmalar yapan Ufuk Ak, "Dikkatlice kazılıyor. Ateşte pişirilmiş tuğlalar ve taşlarla örülmüş sıcak suların içeride gezebileceği kanallar da mevcut" dedi.

Akpınar Mahallesi'nde bir firma, 90 adet 1+1 daire yapmak için Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide temel kazma işlemi başlattı. Yetkili firma, 3. derece sit alanında bulunan boş arazide zemin etüt çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda toprağın altında tarihi kalıntılara rastlandı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Kazı alanına Müze Müdürlüğü personelleri gönderildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu. Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerinde bulunduğu kazıda çalışmalar devam ediyor.

"Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı"

Amatör tarih araştırmacısı Ufuk Ak, "Burada yapılan temel kazı çalışmalarında eski Roma dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı. Kazının başında gözetmenlerimiz de var, Bolu Müzeler Müdürlüğünden iki arkadaşımız var. Onların dediklerine göre, burada hamam kalıntısı gözüküyor. Aynı zamanda Hisar Tepesi dediğimiz yerde Roma dönemine ait tapınak da mevcut ve sol tarafında tiyatro kalıntısı, kuzeydoğu cephesinde de bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor. Güneyinde de stadyum kalıntısı mevcut ama onun dörtte üçü kaybolmuş zamanla ve dörtte biri kalmış" dedi.

"Bolu'nun kültür turizmi açısından çok büyük değeri var"

Bolu'nun eski bir tarihe sahip olduğunu aktaran Ufuk Ak, "Roma'nın en büyük hükümdarları arasında yer alan Hadrianus döneminde Bolu, 'Claudiopolis' olarak adlandırılmış. Aslında Bolu'nun kültür turizmi açısından da çok büyük değeri var ama ne yazık ki bunu çok ön plana çıkaramıyoruz" diye konuştu.

"Sıcak suların içeride gezebileceği kanallar da mevcut"

Bugün bulunan tarihi hamamın çevresinde sıcak su kanallarının da görüldüğünü vurgulayan Ak, "Dikkatlice kazılıyor. Ateşte pişirilmiş tuğlalar ve taşlarla örülmüş sıcak suların içeride gezebileceği kanallar da mevcut. İnşaat çalışmalarına kazı yapıldıktan sonra devam edilecek. Değerli parçalar da Müzeler Müdürlüğüne teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da Roma dönemine ait kalıntılar bulundu - Son Dakika

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