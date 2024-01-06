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Bolu'da Sütle Yapılan Ekmek İlgi Görüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek ustası Mustafa Saraçoğlu'nun sütle yaptığı ekmek ilgi görüyor. Saraçoğlu, 3 yıldır ürettiği sütlü ekmekleri cumartesi günleri satışa sunuyor ve ilçe sakinleri tarafından rağbet görüyor.

Bolu\'da Sütle Yapılan Ekmek İlgi Görüyor
06.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:48
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek ustası Mustafa Saraçoğlu'nun sütle yaptığı ekmek ilgi görüyor.

Mudurnu'da 17 yıldır fırıncılıkla uğraşan 36 yaşındaki Saraçoğlu, ekmek çeşitlerine sütlü ekmeği de ekledi.

Saraçoğlu, 3 yıldır ürettiği sütlü ekmekleri cumartesi günleri satışa sunuyor.

Organik süt kullanarak belirli sayıda üretilen sütlü ekmeğe ilçe sakinleri ve ziyaretçiler, rağbet gösteriyor.

"Sadece bu sütlü ekmek için gelen müşterilerimiz var"

Mustafa Saraçoğlu, AA muhabirine, fırında simit, baston ekmek, kepekli ekmek, pide, patatesli köy ekmeği ürettiklerini belirterek, "Son yıllarda da çeşitlilik olsun diye sütlü ekmek üretiyoruz. İlk üretimimizde halkımız bu ekmeğe büyük ilgi gösterdi." dedi.

Saraçoğlu, ekmeğin yapımında köylerden gelen organik sütü kullandığını aktararak, "Ekmeğimizi yaparken önce süt, sonra un ekliyoruz. Su karışımının kesinlikle olmaması lazım. Bunun haricinde tuz, maya ve un kullanılıyor. Sütlü ekmek üretiminde kıvamı tutturmanız gerekiyor. Her işte olduğu gibi bu işin de püf noktası var. Taş fırında odun ateşinde pişirilmesi ve çiğ süt kullanılması en önemli püf noktalarından." diye konuştu.

Sütlü ekmeğin tanesini 40 liradan sattığını dile getiren Saraçoğlu, "Her cumartesi günü bu ekmeği üretiyoruz. Sadece bu sütlü ekmek için gelen müşterilerimiz var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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