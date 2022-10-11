Bolu haberi: Bolu'da "Koza ile Açılan Ufuklar" projesi protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu haberi: Bolu'da "Koza ile Açılan Ufuklar" projesi protokolü imzalandı

11.10.2022 09:50
Bolu haberi: Bolu'da "Koza ile Açılan Ufuklar" projesi protokolü imzalandı

Bolu haberi: Bolu Valiliği ve Bolu Genç Romanlar Derneği arasında "Koza ile Açılan Ufuklar Projesi" protokolü imzalandı.

Bolu Valiliği ve Bolu Genç Romanlar Derneği arasında "Koza ile Açılan Ufuklar Projesi" protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanan istihdam odaklı proje kapsamında 25'i kadın olmak üzere kentte yaşayan toplam 45 Roman vatandaşın sertifikalı özel güvenlik ve ipek kozasından hediyelik eşya yapımı kurslarına katılımıyla profesyonel olarak eğitilmesi ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacak.

Projenin Roman vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Vali Kılıç, "İçişleri Bakanlığımızın Proje Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle ilimizde yaşayan Roman vatandaşlarımızın meslek edindirme kurslarına katılmasını sağlayarak aktif bir şekilde iş hayatına katılmalarını arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Bolu Genç Romanlar Derneği Başkanı İsmail Demir ise Roman vatandaşların önemli sorunlarının başında gelen istihdam konusunda çözüm odaklı yaklaşımından ve projeye desteklerinden dolayı Vali Kılıç'a teşekkür etti.

İmza törenine, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Islahattin Mülayim de katıldı.

YORUMLAR
500
BOLU DAĞI'NDA SİS BOLU DAĞI'NDA SİS Bolu haberleri! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Bolu haberleri! Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Koza, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu haberi: Bolu'da 'Koza ile Açılan Ufuklar' projesi protokolü imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:52 Ekonomiyi değerlendiren MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı: Sanayiciler faiz konuşmaktan yoruldu
09:50 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları başlıyor
09:26 TOKİ arsa başvuruları kimlik numarası detayı! Son haneye göre yapılacak
09:25 Erzurum'da 20 yaşındaki Dilara'nın cansız bedeni inşaatın önünde bulundu! Akrabaları cinayet işlendiğini ileri sürüyor
09:20 8 yıldır baktıkları pitbulllar saldırdı! Ailenin 2 bebeği yaşamını yitirdi
09:01 Aleyna Tilki'den şaşırtan paylaşım: Hepinizi Allah'a şikayet ettim
09:02 Dallas Cowboys ve Los Angeles Rams arasında oynanan bir maçta sahaya giren Kim Kardashian'a tribünlerden sert tepki!
08:56 Bakan Soylu, hanelere kayıtlı yabancılar bulunduğu iddiasını soran muhabirin çenesine dokunup "canım benim" dedi, soruyu yanıtlamadan uzaklaştı
08:33 Tırdan yola düşen kimyasal madde paniğe neden oldu
08:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu gündem olan ABD ziyaretinde kimlerle görüştü? Listeyi hesabından yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 10:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu haberi: Bolu'da "Koza ile Açılan Ufuklar" projesi protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement