Bolu kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bolu kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Bolu kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Bolu kent merkezinde etkili olan sağanak, zaman zaman şiddetini artırarak vatandaşlara zor anlar yaşattı. İzzet Baysal Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar, şemsiyelerle korunmaya çalıştı veya iş yerlerinin saçakları altına sığındı.

Bolu kent merkezinde sağanak etkisini gösterdi.

Kent genelinde zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzzet Baysal Caddesi'nde bazı kişiler şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerinin saçakları altına sığındı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, yağışın etkisinin azalmasını bekledi.

Kaynak: AA
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